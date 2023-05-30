Евгений Куйвашев проверил выполнение своих поручений по комплексному развитию поселка Гари к его 400-летию

По словам Евгения Куйвашева, юбилей Гарей должен способствовать его комплексному развитию. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На заседании оргкомитета по подготовке к 400-летию поселка Гари участники доложили губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву о готовности к проведению праздничных мероприятий, а также о выполнении его поручений по комплексному развитию поселка.

По словам главы региона, юбилей поселка должен способствовать его комплексному развитию. Строительство туристического центра "Пристань Гари" — один из главных проектов. В план мероприятий включены и другие социально значимые проекты и задачи, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Это ремонт амбулатории и закупка медицинского оборудования, оснащение краеведческого музея, восстановление дорог и многое другое. Что касается непосредственно праздничных мероприятий. Напоминаю, что в регионе сохраняется сложная пожароопасная обстановка. В этой связи прошу уделить повышенное внимание мерам пожарной безопасности при проведении юбилейных торжеств", — сказал Евгений Куйвашев.

Подготовка к 400-летию Гарей включает развитие транспортной и социальной инфраструктуры, благоустройство поселка, проведение просветительских, историко-культурных и спортивно-массовых мероприятий.

Сейчас ведется ремонт 4 участков автодороги, 2 из которых будут сданы до конца июня. Капитальный ремонт автодороги Гари — Таборы на участке с 27 по 37 километр планируется завершить к 25 июня. К 27 июня должен завершиться ремонт на участке с 155 по 157 километр дороги Серов — Сосьва — Гари. До 1 сентября будет сдан в эксплуатацию участок от поселка Гари в сторону деревни Кошмаки. До 2024 года пройдет капремонт дороги Гари — Таборы между 37 и 41 километрами.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В 2024 году должно пройти благоустройство нового общественного пространства — парка отдыха в районе улиц Ясной и Комсомольской. По решению Евгения Куйвашева в апреле этого года на проведение работ были выделены дополнительные средства в объеме 18,2 миллиона рублей.

Сейчас заканчивается капитальный ремонт поликлинического подразделения здания амбулатории в Гарях: закуплено новое оборудование, в том числе цифровой рентген-аппарат, мобильный аппарат УЗИ, стоматологическая установка. Серовская городская станция скорой медицинской помощи получила 2 автомобиля скорой помощи, которые в том числе выезжают к гаринцам.

Будет модернизирован Гаринский краеведческий музей. Сейчас ожидается поставка мультимедийного стола, светотехнического оборудования, витрин. В поселке также появится новый культурно-досуговый центр. Ведется разработка предпроектной документации для его строительства. Первый камень в его основание планируется заложить в день празднования 400-летия Гарей. В этом учреждении культуры будут открыты музейно-выставочные зоны и библиотека, оборудованы помещения для работы кружков и секций, оснащен актовый зал на 150 мест.

На развитие туристской инфраструктуры было направлено порядка 110 миллионов рублей. Сейчас завершено строительство туристического центра "Пристань Гари". На берегу реки появились 9 гостевых блочно-модульных домов общей вместимостью 49 человек, баня, ангар на 20 лодок, причал, пандус для спуска катеров и административный корпус. Здания и дорожки стоят на винтовых сваях. Ведется работа по продвижению нового туристического объекта: запущен сайт с возможностью бронирования, разработаны туры, включающие отдых на природе и активности для детей и взрослых, а также комплексные предложения с длительными сценариями.

Сегодня в поселке Гари живет около 3 тысяч человек. За последнее время здесь проведено благоустройство парка Победы, реконструировано уличное освещение, построен школьный стадион, куплена баржа. В день празднования 400-летия Гарей запланирован концерт с участием артистов Уральского государственного академического русского народного хора, творческих коллективов Уральского государственного театра эстрады и оркестра "Уралбэнд".

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Ранее "Областная газета" писала, что общественность обсудила перспективы развития туризма по диким местам севера Свердловской области.

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