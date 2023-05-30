Евгений Куйвашев вручил госнаграды и знаки отличия выдающимся уральцам

Евгений Куйвашев поблагодарил выдающихся уральцев за то, что они укрепляют славу Свердловской области. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил 38 уральцам государственные награды Российской Федерации и Президента России, а также отраслевые знаки отличия Свердловской области. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

"Каждый раз, вручая заслуженные награды жителям региона, я радуюсь, что признание получают представители самых разных профессий. Нет и не было такой сферы деятельности, в которой уральцы не смогли бы себя достойно проявить", — сказал Евгений Куйвашев.

30 мая чествовали металлургов, машиностроителей, работников сферы транспорта, здравоохранения и образования, представителей строительной отрасли, инженеров и конструкторов, спортивных тренеров.

"Благодарю всех вас за то, что продолжаете укреплять славу Свердловской области как мощного интеллектуального и промышленного центра, региона умных и талантливых людей, добросовестных тружеников, патриотов и подвижников", — добавил глава региона.

В Год педагога и наставника, объявленный в России Президентом Владимиром Путиным, почетное звание "Заслуженный учитель Свердловской области" присвоено Татьяне Медковой, учителю русского языка и литературы серовской школы № 22 им. Героя Советского Союза В. С. Маркова.

Среди награждаемых было много промышленников. Медали и знаки отличия получили сотрудники Уралвагонзавода, Уралтрансмаша, УГМК и других предприятий. Так, машинист крана Уралвагонзавода Галина Кожевина удостоена медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Она посвятила профессии более 45 лет и считается одним из лучших крановщиков термического цеха № 1.

Специалисты в сфере дорожного строительства также отмечены наградами. Например, машинист самоходного катка АО "Свердловскавтодор" Андрей Панов награжден нагрудным знаком "Почетный работник транспорта России". Он 25 лет в профессии.

Оценен вклад уральских медиков в укрепление сферы здравоохранения Свердловской области. Начальник отдела внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности клинико-диагностического центра Екатеринбурга Валентина Бочкарева награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Она активно внедряет новые лабораторные технологии и методы диагностики бактериальных и вирусных инфекций.

Фото: Павел Ворожцов

Ранее "Областная газета" писала, что Евгений Куйвашев отметил производственные достижения и социальную ответственность свердловского бизнес-сообщества.

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