Евгений Куйвашев вручил госнаграды и знаки отличия выдающимся уральцам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил 38 уральцам государственные награды Российской Федерации и Президента России, а также отраслевые знаки отличия Свердловской области. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
"Каждый раз, вручая заслуженные награды жителям региона, я радуюсь, что признание получают представители самых разных профессий. Нет и не было такой сферы деятельности, в которой уральцы не смогли бы себя достойно проявить", — сказал Евгений Куйвашев.
30 мая чествовали металлургов, машиностроителей, работников сферы транспорта, здравоохранения и образования, представителей строительной отрасли, инженеров и конструкторов, спортивных тренеров.
"Благодарю всех вас за то, что продолжаете укреплять славу Свердловской области как мощного интеллектуального и промышленного центра, региона умных и талантливых людей, добросовестных тружеников, патриотов и подвижников", — добавил глава региона.
В Год педагога и наставника, объявленный в России Президентом Владимиром Путиным, почетное звание "Заслуженный учитель Свердловской области" присвоено Татьяне Медковой, учителю русского языка и литературы серовской школы № 22 им. Героя Советского Союза В. С. Маркова.
Среди награждаемых было много промышленников. Медали и знаки отличия получили сотрудники Уралвагонзавода, Уралтрансмаша, УГМК и других предприятий. Так, машинист крана Уралвагонзавода Галина Кожевина удостоена медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Она посвятила профессии более 45 лет и считается одним из лучших крановщиков термического цеха № 1.
Специалисты в сфере дорожного строительства также отмечены наградами. Например, машинист самоходного катка АО "Свердловскавтодор" Андрей Панов награжден нагрудным знаком "Почетный работник транспорта России". Он 25 лет в профессии.
Оценен вклад уральских медиков в укрепление сферы здравоохранения Свердловской области. Начальник отдела внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности клинико-диагностического центра Екатеринбурга Валентина Бочкарева награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Она активно внедряет новые лабораторные технологии и методы диагностики бактериальных и вирусных инфекций.
Ранее "Областная газета" писала, что Евгений Куйвашев отметил производственные достижения и социальную ответственность свердловского бизнес-сообщества.
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