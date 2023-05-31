За сутки в Свердловской области потушено 15 лесных пожаров

Борьба с природными возгораниями на Среднем Урале продолжается. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области за сутки ликвидировали 15 природных пожаров, которые охватили площадь в 128 гектаров, сообщает департамент информационной политики региона.

В том числе возгорания потушены:

в Алапаевском районе (62 га);

в Березовском городском округе (9 га);

в городском округе Первоуральск (15 га);

в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (4,4 га);

в Талицком городском округе (1 га).

Сейчас в Свердловской области продолжают действовать 19 пожаров на площади в 3,8 тысячи гектаров. Из этого количества локализованы 10 возгораний (1,3 тысячи га).

Локализованы и не распространяются возгорания:

в Сосьвинском городском округе (1,2 тыс., га);

в Сысертском городском округе (58 га);

в городском округе Верхняя Пышма (24 га);

в городском округе Сухой Лог (10 га);

в городском округе Верхотурский (10 га);

в Асбестовском городском округе (10 гектаров).

В борьбе с природными пожарами задействованы 850 специалистов — это сотрудники Авиалесоохраны, МЧС, лесничеств, арендаторы. Привлечено 130 единиц спецтехники, в том числе бульдозеры, трактора, пожарные автомобили, малые лесопатрульные комплексы, а также задействована спецавиация.

По-прежнему большая часть пожаров происходит по вине людей, не соблюдающих правила пожарной безопасности. Воздержаться от посещения лесов свердловчан призывает ректор Уральского государственного лесотехнического университета Евгений Платонов.

"Наступило аномально жаркое лето. В этом году оно побивает все рекорды по количеству лесных пожаров, по ущербу, который они принесли народному хозяйству и населению. Прошу вас при посещении лесных массивов воздержаться от открытого огня, а еще проще — пока не посещать лес, потому что такие решения сегодня приняты властью. Есть у северян поговорка, а по сути, их жизненный постулат: уважающий себя тайгу бережет. Уважайте себя!" — сказал Евгений Платонов.

В регионе установлен особый противопожарный режим решением губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. На территории субъекта запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухостой, пользоваться мобильным мангалами, проводить огневые работы, запускать фейерверки и устраивать фаер-шоу. Также до 1 июня на Среднем Урале приостановлен сезон весенней охоты. С 6 мая запрещено посещение ряда природных и лесных парков, заказников, усилена работа патрульно-контрольных групп в лесах, на въездах в лесопарки, вдоль дорог, прибрежных территорий, турбаз, кемпингов и пляжных комплексов.

Размер административного штрафа за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период действия особого противопожарного режима составляет:

для граждан — до 60 тысяч рублей,

для должностных лиц — до 110 тысяч рублей,

для юридических лиц — до 2 миллионов рублей.

За уничтожение или повреждение лесных насаждений из-за пожара предусмотрена уголовная ответственность.

О возникших пожарах необходимо незамедлительно сообщать по телефонам: 8 800 100-94-00, 112. Также передать фото возгорания можно с помощью мобильного приложения "Берегите лес".

Напомним, за 29 мая на Среднем Урале удалось ликвидировать 10 природных пожаров на общей площади 398 гектаров.

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