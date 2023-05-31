Депутаты свердловского Заксобрания поддержали инициативу Евгения Куйвашева о выделении земли погорельцам Сосьвы и Таежного

Законопроект о бесплатном выделении земли областные парламентарии рассмотрят 6 июня. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Депутаты регионального Заксобрания поддержали инициативу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о бесплатном выделении земли для строительства домов погорельцам Сосьвы и Таежного.

Мера призвана помочь тем людям, чьи дома сгорели, а участки под ними никак не были оформлены, сообщает департамент информационной политики региона.

"По поручению губернатора в кратчайшие сроки разработан проект закона, предусматривающий включение Сосьвинского городского округа и Махневского муниципального образования, в состав которого входит поселок Таежный, в перечень муниципалитетов Свердловской области, где земельные участки могут быть предоставлены в безвозмездное пользование гражданам для жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства", — рассказал заместитель губернатора Свердловской области — министр по управлению государственным имуществом Алексей Кузнецов.

Законопроект члены комитета Законодательного собрания Свердловской области по аграрной политике и земельным отношениям рекомендовали рассмотреть на очередном заседании регионального парламента, оно пройдет 6 июня.

"Инициатива губернатора крайне важна для жителей, дома которых были построены на не оформленных в собственность землях и сгорели в результате пожаров. Это снимет с людей финансовую нагрузку. Мы как орган местного самоуправления готовы заключить с гражданами договоры на безвозмездное пользование земельными участками. Процедура оформления простая и не потребует со стороны людей лишних усилий", — отметил исполняющий обязанности главы Сосьвинского городского округа Артем Киселев.

Напомним, в Сосьве возведены стены первых 10 индивидуальных домов для погорельцев.