На участие в Международной премии #МЫВМЕСТЕ от свердловчан поступило более 550 заявок

Полуфинал премии пройдет в формате очной защиты на окружных форумах добровольцев #МЫВМЕСТЕ. Фото: с сайта премии мывместе.рф

Свердловчане подали более 550 заявок на участие в третьем сезоне Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Общий грантовый фонд премии в 2023 году составил 90 миллионов рублей. Прием документов завершается 31 мая.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, среди заявившихся на грант Алена Агафонцева. Она развивает в Екатеринбурге бесплатный подростковый бизнес-клуб "Магнат", в котором занимаются более 300 ребят. Миссия проекта — выявить школьников и студентов с предпринимательским мышлением и обучить их основам ведения бизнеса. Для ребят проходят экскурсии по разным компаниям, они знакомятся с их основателями, участвуют в тренингах и бизнес-разборах.

Алена Агафонцева надеется, что премия поможет ее проекту шире заявить о себе и получить медиаподдержку.

"Может быть, кто-то из предпринимательского сообщества захочет поддержать нас, предоставив помещение. Сейчас мы проводим встречи в основном на общедоступных площадках — в креативном кластере "Домна", в Ельцин Центре. Они часто заняты, и площадки нам нужны", — рассказала она.

Валентин Антропов заявил на премию 2 проекта. В рамках одного из них проводится бесплатное обучение гигиеническому массажу и самомассажу для всех желающих. Курс прошли уже более 50 свердловчан. Также участник премии открыл в Академическом центр общественного развития "Добро.Центр". Напомним, эти организации открываются по всей стране по поручению президента Владимира Путина в рамках бесплатной федеральной франшизы. "Добро.Центры" развивают социальные и гражданские инициативы, а взамен получают дополнительную поддержку и ресурсы на собственные проекты.

Полуфинал премии пройдет в формате очной защиты на окружных форумах добровольцев #МЫВМЕСТЕ. Финал состоится в Москве. Победители получат грант на реализацию инициативы до 3 миллионов рублей, путешествие по России от программы "Больше, чем путешествие", информационную поддержку своих проектов от партнеров и возможность пройти обучение.

Отметим, что в прошлом году на премию поступило более 30 тысяч заявок из всех регионов России. Церемония награждения прошла на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Лауреатов поздравил президент России Владимир Путин. Второе место в категории "Волонтеры" в номинации "Большая перемена" заняла школьница из поселка Зайково Ирбитского района Софья Мясникова. Она создала волонтерский отряд "Инициатива". Его участники проводят экологические мастер-классы, акции и квесты, сортируют отходы и отправляют их на переработку, организуют мероприятия по очистке территорий и озеленению.

Премия #МЫВМЕСТЕ призвана поддержать значимые инициативы, направленные на помощь людям и улучшение качества жизни в России и мире. Участники могут подать заявки в 11 номинациях в различных сферах, в том числе помощь гражданам, экология, туризм, раскрытие талантов и воспитание личности, развитие здравоохранения и культуры здорового образа жизни, сохранение исторической памяти. В этом году появились новые номинации — "Обучение служением" и "Наставничество года". Участниками могут стать люди старше 14 лет, некоммерческие организации и учреждения, представители бизнеса и медиасферы, реализующие общественные инициативы.

Ранее "Областная газета" писала, что свердловчане подали около 200 заявок на участие в Международной премии #МЫВМЕСТЕ.

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