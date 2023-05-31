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Общество
31 мая 2023, 19:31

Фотографии известных горожан появятся на улицах к 300-летию Екатеринбурга

Сергей Карякин

На улице Блюхера появился билборд с портретом уральского гонщика Сергея Карякина. Фото: Алексей Кунилов

В уральской столице стартовала рекламная кампания, посвященная 300-летию города. На улице Блюхера установлен билборд с изображением известного уральского гонщика Сергея Карякина.

По словам спортсмена, он с удовольствием принял предложение поучаствовать в подготовке к юбилею Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"Для меня это большая честь, ведь я родился в этом городе и в нем живу. Я очень хочу, чтобы каждый такой билборд вызывал позитив у людей. У нас выбраны яркие, смелые цвета. Ты смотришь на них и понимаешь, что это про Екатеринбург, потому что мы не боимся высказывать свое мнение и заявлять о себе", — рассказал Сергей Карякин.

Как сообщил заместитель главы Екатеринбурга Сергей Плахотин, в рекламной кампании приняли участие известные уральские музыканты, актеры, режиссеры, спортсмены и политики — в общей сложности 25 человек. Среди них: глава Екатеринбурга Алексей Орлов, группа "Чайф", тренер "Уралочки" Николай Карполь, певец Niletto, участники "Уральских пельменей", Герой России Дамир Юсупов, драматург Николай Коляда, режиссер Алексей Федорченко и многие другие.

"Мы разрабатывали концепцию праздника и остановились на том, чтобы известные екатеринбуржцы сказали добрые слова своему городу. Мы выбрали два слогана: "Екатеринбург — город для тебя" и "Сердцем всегда с тобой". Под этот проект отдано 480 поверхностей", — уточнил Сергей Плахотин.

В рамках кампании изготовлены наклейки с логотипом праздника, которые украсят входные группы городских учреждений и организаций.

"Были выбраны официальные цвета юбилея, и Екатеринбург должен быть украшен, чтобы у горожан и гостей было праздничное настроение. Мы также призываем носить одежду с символикой Дня города и поддержать проект своим участием", — заключил замглавы Екатеринбурга.

Ранее "Областная газета" писала, что к юбилею Екатеринбурга на проспекте Ленина появятся обелиски "Московской заставы".

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