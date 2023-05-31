Перед началом летних каникул родителей и педагогов просят уделить внимание соблюдению юными свердловчанами правил дорожного движения

Ребенок должен осознавать, что велосипеды, электросамокаты, моноколеса и сегвеи — средства повышенной опасности. Фото: Павел Ворожцов

Меры по снижению количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей стали темой заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, которое по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева провел заместитель главы региона Азат Салихов. Перед стартом летних каникул областные власти призвали родителей и педагогов уделить особое внимание соблюдению детьми правил дорожного движения.

"При анализе условий, способствовавших совершению ДТП, у большинства участников дорожного движения, в том числе у детей, выявлены недостаточные навыки безопасного поведения на дорогах. Поэтому необходимо больше внимания уделять практическим мероприятиям по обучению детей основам безопасного дорожного движения, в том числе во время летней оздоровительной кампании", — приводит слова Азата Салихова департамент информационной политики Свердловской области.

По информации начальника УГИБДД по Свердловской области Алексея Спиридонова, в этом году дети стали участникам каждого 9-го ДТП. Он настоятельно рекомендовал взрослым проявить заботу о детях, обеспечить их безопасность. Во время поездок на автомобилях использовать детские удерживающие устройства и ремни безопасности, во время пеших прогулок и поездок на велосипедах и самокатах — учить детей спешиваться перед пересечением дороги. Для перехода выбирать безопасные места — пешеходные переходы и регулируемые перекрестки.

"Взрослые должны ежедневно демонстрировать детям правильную модель поведения при участии в дорожном движении, чтобы ребенок копировал и повторял именно такие навыки", — подчеркнул Алексей Спиридонов.

Азат Салихов также отметил, что для многих детей сейчас доступны велосипеды, электросамокаты, моноколеса и сегвеи. Все это – средства повышенной опасности, и ребенок должен это осознавать. В 2023 году произошло уже более 70 ДТП со средствами индивидуальной мобильности, в том числе с участием подростков. Родители должны заранее обговорить с ребенком предельную скорость передвижения, научить сохранять безопасную дистанцию до людей, объектов, зданий, чтобы не допустить столкновения. Необходимо запретить детям кататься по дорогам общего пользования, во время движения пользоваться мобильным телефоном или слушать музыку.

Свердловская Госавтоинспекция с 15 мая по 30 июня 2023 года проводит комплексные профилактические мероприятия "Внимание — дети!". Их цель — подготовить всех участников дорожного движения к тому, что летом на улицах и дорогах становится больше юных пешеходов. Во всех детских оздоровительных лагерях инспекторы будут проводить занятия и практикумы с детьми по обучению правилам дорожного движения.

Ранее "Областная газета" писала, что ГИБДД Свердловской области провела родительское собрание.

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