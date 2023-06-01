Первый летний

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История Дня защиты детей берет начало в 1949 году, когда Международной демократической федерацией женщин было принято решение о его праздновании

Впервые День защиты детей отметили в 1950 году.

Организация Объединенных Наций поддержала инициативу и объявила защиту прав детей, их жизни и здоровья одним из приоритетных направлений своей деятельности. Праздник отмечается в более чем 60 странах мира.

29 мая 2017 года Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «Об объявлении в Российской Федерации десятилетия детства». Разработанные в его рамках мероприятия направлены на создание инфраструктуры детства, решение вопросов здоровья, безопасности, обучение и воспитание детей. Отдельное внимание уделено защите детей, оставшихся без попечения родителей, и повышению качества жизни детей с ограниченными возможностями здоровья.

В мае 2023 года Владимир Путин подписал указ об утверждении Стратегии комплексной безопасности детей в РФ на период до 2030 года, в котором обозначены цели государственной политики в сфере обеспечения безопасности детей: снижение уровня детской смертности и детского травматизма, сохранение здоровья детей, защита и обеспечение их интересов, а также воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных традиций.