Ликвидировано 7 лесных пожаров в Свердловской области за сутки

Борьбу с огнем в уральских лесах ведут около 800 человек и более 120 единиц спецтехники, задействована спецавиация. Фото: Павел Ворожцов

За сутки специалисты Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств ликвидировали 7 природных пожаров на общей площади 153 гектара.

По данным департамента информационной политики региона, на 8 утра 1 июня на Среднем Урале действуют 22 природных пожара на общей площади 5 тыс. га. Ликвидированы пожары в Сысертском городском округе на площади 99 га, в Асбестовском городском округе на площади 10 га, в Алапаевске на площади 17 га, в Тугулымском городском округе на площади 1 га.

Кроме того, локализовано 13 пожаров на площади 4,3 тыс. га. Не распространяются возгорания в Гаринском городском округе на площади 2,9 тыс. га, в Сосьвинском городском округе на площади 1,2 тыс. га, в Ивдельском городском округе на площади 440 га, в Таборинском муниципальном районе на площади 15 га, в городском округе Сухой Лог на площади 10 га, в Березовском городском округе на площади 38 га, в городском округе Верхняя Пышма на площади 24 га, в Режевском городском округе на площади 23 га.

Борьбу с огнем в уральских лесах ведут около 800 человек и более 120 единиц спецтехники, задействована спецавиация.

Напомним, в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Запрещены любые действия с открытым огнем. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в регионе усилена работа контрольных групп, которые патрулируют места отдыха, въезды в лесопарки, участки вдоль дорог, прибрежные территории, турбазы, кемпинги и пляжные комплексы.

Отметим, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период особого противопожарного режима действуют штрафы, их сумма составляет:

для граждан — до 60 тысяч рублей,

для должностных лиц — до 110 тысяч рублей,

для юридических лиц — до 2 миллионов рублей.

О возгораниях необходимо сообщать по телефонам 8 800 100-94-00 и 112. Также передать фотографию дыма или огня можно через мобильное приложение "Берегите лес".

Напомним, Евгений Куйвашев дал установки повысить эффективность контроля в лесохозяйственном комплексе.

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