В Екатеринбурге май стал самым сухим за всю историю наблюдений

В уральской столице в мае выпало 0,5 мм осадков при климатической норме 47 мм. Об этом сообщает метеоролог Алексей Пулин в своем telegram-канале "Погода в Екатеринбурге".
"Все 0,5 мм выпали 1 мая, а точнее — поздно вечером 30 апреля. В архив пойдет сумма осадков за месяц, округленная до целого количества миллиметров, то есть 1 мм", — рассказал Алексей Пулин.
По его данным, никогда ранее в мае не было так мало осадков. Наиболее засушливым этот месяц был в 1957 году — 2 мм, а также в 2016-м выпало 7 мм осадков.
"В течение дня 1 июня циклон сместится от Пермского края на северо-восток, в сторону Ямала. Соответственно, "язык" теплого воздуха будет перемещаться восточнее, в Западную Сибирь, где продвинется на север вплоть до полярного круга", — говорится в сообщении метеоролога.
В связи с этим на Среднем Урале распространится более холодная воздушная масса. С запада придет холодный фронт. Его будут сопровождать грозы. Дожди ожидаются на западе и севере Свердловской области. К концу дня осадки прекратятся.
1 июня на территории региона ожидается +25...+34 °С.
В Екатеринбурге будет переменная облачность. Вероятность грозы 25%. Ветер южный с переходом на западный 4–9 м/с, днем порывы до 13–15 м/с. Температура днем +29...+31 °С.
В период со 2 по 4 июня ночью ожидается +17...+ 19 °С, днем +27...+30 °С.
Ранее "Областная газета" писала, что синоптики прогнозируют дожди на территории Среднего Урала.
Еще по теме:
- По данным синоптиков в отдельные дни в территориях региона температуры будут превышать климатическую норму на 6–10 градусов
- В Екатеринбурге побит температурный рекорд 71-летней давности
- Свердловские синоптики продлили предупреждение о смоге
- На Среднем Урале ни один пляж не прошел проверку МЧС