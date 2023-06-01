В Екатеринбурге май стал самым сухим за всю историю наблюдений

Никогда ранее в мае не было так мало осадков. Фото: Галина Соловьева

В уральской столице в мае выпало 0,5 мм осадков при климатической норме 47 мм. Об этом сообщает метеоролог Алексей Пулин в своем telegram-канале "Погода в Екатеринбурге".

"Все 0,5 мм выпали 1 мая, а точнее — поздно вечером 30 апреля. В архив пойдет сумма осадков за месяц, округленная до целого количества миллиметров, то есть 1 мм", — рассказал Алексей Пулин.

По его данным, никогда ранее в мае не было так мало осадков. Наиболее засушливым этот месяц был в 1957 году — 2 мм, а также в 2016-м выпало 7 мм осадков.

"В течение дня 1 июня циклон сместится от Пермского края на северо-восток, в сторону Ямала. Соответственно, "язык" теплого воздуха будет перемещаться восточнее, в Западную Сибирь, где продвинется на север вплоть до полярного круга", — говорится в сообщении метеоролога.

В связи с этим на Среднем Урале распространится более холодная воздушная масса. С запада придет холодный фронт. Его будут сопровождать грозы. Дожди ожидаются на западе и севере Свердловской области. К концу дня осадки прекратятся.

1 июня на территории региона ожидается +25...+34 °С.

В Екатеринбурге будет переменная облачность. Вероятность грозы 25%. Ветер южный с переходом на западный 4–9 м/с, днем порывы до 13–15 м/с. Температура днем +29...+31 °С.

В период со 2 по 4 июня ночью ожидается +17...+ 19 °С, днем +27...+30 °С.

Дожди ожидаются 1 июня на западе и севере Свердловской области. Фото: telegram-канал "Погода в Екатеринбурге"

Ранее "Областная газета" писала, что синоптики прогнозируют дожди на территории Среднего Урала.

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