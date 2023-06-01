Свердловский избирком утвердил необходимые документы к старту избирательных кампаний

Организаторы выборов на Среднем Урале определили типовые порядки, перечни и формы документов, необходимые на выборах в сентябре. Фото: Павел Ворожцов

Организаторы выборов на Среднем Урале определили типовые порядки, перечни и формы документов, необходимые для работы в рамках избирательных кампаний. Единый день голосования назначен в этом году на 10 сентября.

"Организаторы выборов готовы к старту избирательных кампаний. Определен образец заполнения подписного листа, порядок реализации статуса кандидатов, зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, уполномоченных представителей, наблюдателей. Приняты постановления, которые будут назначены на единый день голосования 10 сентября 2023 года", — говорится в telegram-канале Свердловского избиркома.

Кроме того, утвержден порядок выдвижения и регистрации кандидатов при проведении дополнительных выборов депутата Законодательного собрания Свердловской области по Ирбитскому одномандатному избирательному округу № 13. Также принято постановление о перечне и формах документов, которые должны представить в избирательные комиссии участники выборов.

Типовые порядки, перечни и формы документов определены и для выборов местного уровня.

Напомним, в Свердловской области состоятся 11 избирательных кампаний. Пройдут выборы в городские думы Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Качканара, Обуховского, Галкинского и Восточного сельских поселений Камышловского района. В последних двух выберут и глав. Состоятся дополнительные выборы депутата Законодательного собрания области по Ирбитскому округу № 13, довыборы одного депутата думы в Белоярском и Каменск-Уральском городских округах.

Ранее "Областная газета" писала, что Свердловский избирком и профсоюзы договорились о сотрудничестве.