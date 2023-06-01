Евгений Куйвашев на страницах "Областной газеты" поздравил свердловчан с Днем защиты детей

1 июня отмечается Международный день защиты детей. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с Международным днем защиты детей.

"Уважаемые жители Свердловской области!

1 июня отмечается Международный день защиты детей. Этот праздник призывает всех взрослых объединить усилия, чтобы обеспечить самым юным гражданам нашей большой страны счастливую, безопасную и благополучную жизнь.

Защита семьи, материнства и детства, создание условий для всестороннего развития молодежи, сохранение традиционных семейных ценностей закреплены в Конституции России. Этому служат и мероприятия в рамках объявленного Президентом России "Десятилетия детства". И, конечно, это один из ключевых приоритетов в работе правительства Свердловской области.

Мы делаем все, чтобы каждый ребенок чувствовал заботу государства и общества, знал, что он никогда не останется без помощи и поддержки взрослых, имел возможность реализовать свой интеллектуальный и творческий потенциал вне зависимости от того, живет ли он в крупном городе или в небольшом населенном пункте.

Только в 2022 году мы дополнительно создали больше 5 тысяч мест в детских садах, построили 7 и капитально отремонтировали 27 школ. Мы открываем образовательные центры "Точки роста" и центры цифрового образования "IT-куб", продолжаем развивать сеть детских технопарков "Кванториум", в которых уже занимаются больше 30 тысяч уральских ребят. Всего же дополнительным образованием в регионе охвачено свыше 80 процентов юных уральцев.

В регионе накоплен большой опыт работы с детьми и подростками в сфере патриотического воспитания, ранней профориентации, вовлечения в волонтерскую деятельность и созидательное творчество. Обеспечен комплексный подход к решению проблем детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. На системной основе ведется поддержка малообеспеченных семей с детьми и многодетных уральских семей, защита и обеспечение прав детей-сирот.

Дорогие уральцы!

Пусть этот праздник даст возможность всем родителям подольше побыть рядом со своими детьми, интересно и с пользой провести время вместе, укрепляя традиции общения в кругу семьи. Желаю вам всегда быть достойным примером для своих дочерей и сыновей, растить детей в любви и заботе, помогать им выстроить гармоничные отношения с миром взрослых.

Счастья, добра, успехов, семейного уюта и благополучия вам и вашим близким!"