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1 июня 2023, 09:05

Евгений Куйвашев на страницах "Областной газеты" поздравил свердловчан с Днем защиты детей

Евгений Куйвашев

1 июня отмечается Международный день защиты детей. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей региона с Международным днем защиты детей.

"Уважаемые жители Свердловской области! 

1 июня отмечается Международный день защиты детей. Этот праздник призывает всех взрослых объединить усилия, чтобы обеспечить самым юным гражданам нашей большой страны счастливую, безопасную и благополучную жизнь. 

Защита семьи, материнства и детства, создание условий для всестороннего развития молодежи, сохранение традиционных семейных ценностей закреплены в Конституции России. Этому служат и мероприятия в рамках объявленного Президентом России "Десятилетия детства". И, конечно, это один из ключевых приоритетов в работе правительства Свердловской области. 

Мы делаем все, чтобы каждый ребенок чувствовал заботу государства и общества, знал, что он никогда не останется без помощи и поддержки взрослых, имел возможность реализовать свой интеллектуальный и творческий потенциал вне зависимости от того, живет ли он в крупном городе или в небольшом населенном пункте. 

Только в 2022 году мы дополнительно создали больше 5 тысяч мест в детских садах, построили 7 и капитально отремонтировали 27 школ. Мы открываем образовательные центры "Точки роста" и центры цифрового образования "IT-куб", продолжаем развивать сеть детских технопарков "Кванториум", в которых уже занимаются больше 30 тысяч уральских ребят. Всего же дополнительным образованием в регионе охвачено свыше 80 процентов юных уральцев. 

В регионе накоплен большой опыт работы с детьми и подростками в сфере патриотического воспитания, ранней профориентации, вовлечения в волонтерскую деятельность и созидательное творчество. Обеспечен комплексный подход к решению проблем детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. На системной основе ведется поддержка малообеспеченных семей с детьми и многодетных уральских семей, защита и обеспечение прав детей-сирот. 

Дорогие уральцы! 

Пусть этот праздник даст возможность всем родителям подольше побыть рядом со своими детьми, интересно и с пользой провести время вместе, укрепляя традиции общения в кругу семьи. Желаю вам всегда быть достойным примером для своих дочерей и сыновей, растить детей в любви и заботе, помогать им выстроить гармоничные отношения с миром взрослых.

Счастья, добра, успехов, семейного уюта и благополучия вам и вашим близким!"

Областная газета Свердловской области

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