Свердловские предпринимательские инициативы победили в конкурсе "Торговля России 2023"

Лучшей признана сельскохозяйственная "Ярмарка выходного дня", которая проходит на площади 1905 года в Екатеринбурге. Фото: Павел Ворожцов

Победителями конкурса Министерства промышленности и торговли Российской Федерации "Торговля России 2023" стали три предпринимательские инициативы Среднего Урала. Церемония награждения прошла в Москве в рамках международного форума бизнеса и власти "Неделя российского ритейла".

Среди лучших торговых фестивалей премией отмечен фестиваль "Выбираем наше КАМЕНСКое". Организатором является Фонд поддержки предпринимательства Каменск-Уральского городского округа. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Мероприятие проходит с 2013 года, гости знакомятся с уральскими брендами, покупают местные продукты питания, текстиль, сувенирную продукцию и другие товары. По словам директора Фонда поддержки предпринимательства Каменск-Уральского городского округа Анны Лештаевой, в прошлом году фестиваль посетили более 12 тысяч человек.

"Мероприятие стало настолько востребованным, что за год мы провели его дважды. Второй раз выставка товаров прошла под лозунгом "Люби и знай своих", в ней помимо предпринимателей Каменска-Уральского участвовали 14 муниципалитетов Свердловской области со своими товарами и услугами", — рассказала Анна Лештаева.

В номинации "Лучший нестационарный торговый объект" победителем стала сысертская кофейня "Море кофе", которая расположилась в настоящем морском контейнере. Сеть продуктовых магазинов "ЖизньМарт" отмечена среди победителей в номинации "Лучший магазин". Среди ярмарок лучшей стала сельскохозяйственная "Ярмарка выходного дня", которая уже восьмой год проходит на площади 1905 года в Екатеринбурге. На этой торговой площадке свою продукцию представляют как крупные известные производители, так и небольшие фермерские хозяйства Свердловской области и соседних регионов.

Главная задача конкурса "Торговля России 2023" — выявление достижений и лучших практик многоформатной отечественной торговли. На конкурс было подано почти 1,5 тысячи заявок из разных регионов. Победители определены в 11 номинациях.

В номинации "Лучший нестационарный торговый объект" победителем стала сысертская кофейня "Море кофе". Фото: пресс-служба администрации Сысертского городского округа

Ранее "Областная газета" писала, что в Уральской бизнес-неделе приняли участие 7,5 тысяч человек.