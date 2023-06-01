Врачи ЦГБ № 20 Екатеринбурга готовят будущие кадры в рамках проекта "Медицинский класс"

В рамках Года педагога и наставника в больнице уделяется особое внимание передаче знаний и подготовке молодых специалистов. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области

Специальный медицинский курс был открыт для учеников 8–9-х классов школы № 20 Чкаловского района Екатеринбурга в октябре 2022 года. За год занятий медики ЦГБ № 20 заинтересовали ребят профессией. Часть учеников уже сегодня написали заявления на целевое обучение в Свердловский областной медицинский колледж.

"Эффективный тандем Центральной городской больницы № 20 и школы № 20 в рамках проекта "Медицинский класс" позволил старшеклассникам освоить азы медицины, познакомиться с техникой оказания экстренной медицинской помощи и применить свои навыки на практических занятиях", — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области.

Еще на практических занятиях ребята отработали технику ухода за лежачими пациентами, а также изучили виды инъекций. На фантоме с монитором ознакомились с темой отработки базовой сердечно-легочной реанимации.

Многие из ребят решили продолжить обучение в следующем году, а некоторые уже написали заявление на целевое обучение в медколледже. Врачи отмечают, что проект позволил им заблаговременно готовить себе квалифицированных помощников и быть уверенными, что коллектив больницы пополнится молодыми кадрами.

Добавим, что инициатива реализуется благодаря федеральному проекту "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Напомним, семь новых поликлиник и амбулаторию построят в Свердловской области до 2025 года.

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