В Свердловской области детские оздоровительные лагеря находятся под контролем сотрудников МЧС России

Обследовано 1 140 организаций детского отдыха, среди которых загородные и школьные детские лагеря. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сотрудники государственного пожарного надзора в рамках подготовки к летней детской оздоровительной кампании приняли участие в работе межведомственных комиссий по приемке детских оздоровительных лагерей Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

Было обследовано 1 140 организаций детского отдыха, среди которых загородные и школьные детские лагеря. На 168 объектах выявлены нарушения. Чаще всего это несоответствие эвакуационных путей и выходов требованиям пожарной безопасности и неисправность систем противопожарной защиты.

В течение лета в оздоровительных учреждениях будут проходить профилактические мероприятия. Во время каждой смены состоятся Единые дни пожарной профилактики: будут организованы соревнования, конкурсы на пожарную тематику, знакомство с пожарно-спасательной техникой и оборудованием, учебные эвакуации. К участию в акциях также привлечены представители общественных организаций, пожарные добровольцы, сотрудники ГИБДД, представители министерства образования и молодежной политики Свердловской области, администраций муниципальных образований.

Ранее "Областная газета" писала, что перед началом летних каникул родителей и педагогов просят уделить внимание соблюдению юными свердловчанами правил дорожного движения.