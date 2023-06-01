Антон Третьяков презентовал тематические полосы "Областной газеты" сотрудникам госорганов, которые взаимодействуют со СМИ. Фото: Марина Биктуганова

Генеральный директор "Областной газеты" Антон Третьяков презентовал сотрудникам госорганов, осуществляющим взаимодействие со СМИ, тематические полосы издания.

Что интересного и значимого происходит на уровне области в сфере культуры или здравоохранения, в спорте или общественной жизни, в жилищно-коммунальном комплексе или социальной политике? А что из этого — на уровне муниципалитетов? А на уровне отдельных учреждений, организаций или мероприятий? Как тушатся пожары? Как доставляется пенсия? Дать развернутую и подробную информацию органы власти и органы местного самоуправления смогут на тематических полосах, которые выходят в "Областной газете" каждый день.

С мая "Областная газета" ежедневно выходит в формате А3. Во вторник, среду, пятницу и субботу — на 8 полосах, в четверг — на 12 (по многочисленным просьбам чтителей 4 полосы отдано под ТВ-программу).

"Новый формат от наших журналистов требует более емких и информативных материалов. Мы понимаем, что газета, даже ежедневная — все равно мы сегодня публикуем вчерашние новости. Интернет и соцсети сделают эти новости за минуту еще вчера. А тематические полосы позволяют нам не гнаться за новостями, но рассказывать не просто о событиях, а о свершениях, не побоюсь этого слова. Не все пока получается, но мы будем нарабатывать новый стиль подачи информации. И сотрудничество с коллегами из министерств или муниципалитетов должно помочь нам выбрать наиболее яркие, масштабные факты, события, которые буквально в режиме реального времени меняют жизнь наших земляков", — подчеркнул генеральный директор "Областной газеты" Антон Третьяков.

Напомним, в компактном формате А3 "Областная газета" выпускается с 3 мая.