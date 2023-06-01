Торт, велосипеды и танцующий оркестр

Веселый духовой оркестр украсил детский праздник. Фото: Павел Ворожцов.

Вчера в Новоуральске воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Радуга» ярко и насыщенно отметили День защиты детей – с воздушными шарами, подарками и танцующим духовым оркестром. Вместе с ребятами этот день провела корреспондент «ОГ» Юлия БАБУШКИНА.

Социально-реабилитационный центр работает в Новоуральске с 1999 года. Здесь предоставляют временный приют детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию и оказавшимся в социально-опасном положении. Специалисты центра учреждения оказывают воспитанникам правовую, педагогическую, психологическую помощь.

На сегодняшний день в центре находится 14 подопечных, и большинство из них – сироты. С одной из самых взрослых воспитанниц – 17-летней Кариной Коротун «ОГ» разговорилась перед началом праздничного мероприятия.

– Живу в центре почти два года, недавно поступила учиться в Новоуральский технологический колледж –хочу стать автослесарем. Да-да! Это профессия моей мечты. Уже сейчас могу за 40 минут разобрать и собрать двигатель автомобиля. В перспективе планирую открыть свою мастерскую по ремонту машин. А вот сама сдавать на права пока не решаюсь, – рассказала девушка.

В честь Дня защиты детей руководство центра устроило ребятам незабываемый праздник. В гости к ним приехал первый заместитель министра социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов, представители городской администрации и думы, попечительского совета центра, куда входят руководители разных городских организаций, местной войсковой части № 3280, городской детской поликлиники. И не с пустыми руками: они привезли воспитанникам спортинвентарь, книги, сладости.

Какой же детский праздник - без воздушных шаров?! Фото: Павел Ворожцов

Руководитель Управления социальной политики города Павел Петраков выехал на импровизированную сцену на новом велосипеде, который тут же передал виновникам торжества. Командир войсковой части Дмитрий Зима привез еще один велосипед, а также самокат, мячи, наборы для бадминтона и огромный торт.

Руководитель Управления социальной политики Новоуральска Павел Петраков сам сел на детский велосипед. Фото: Павел Ворожцов

Подаркам от войсковой части ребята были очень рады: они часто бывают в гостях у военных и крепко дружат. Фото: Павел Ворожцов

В ответ дети читали стихи, танцевали, пели. Вместе с гостями играли в шахматы, рисовали, мастерили поделки, запускали квадрокоптер. «Гвоздем» программы стал духовой оркестр войсковой части города: музыканты одновременно играли на инструментах мелодии известных песен, пританцовывали, меняли строй, шутили. Дети и гости праздника кричали им «Браво!».

– День защиты детей , это, прежде всего, повод для нас, взрослых, задуматься, а что еще мы можем сделать, чтобы наше молодое поколение росло здоровым, счастливым и благополучным, – поделился с «ОГ» Евгений Шаповалов. – Сегодня дети слишком погружены в гаджеты, виртуальную реальность. И первоочередная задача взрослых – дать им альтернативу: хорошие книги, уличные игры и прочее. И, конечно, собственным поведением подавать пример. Это самое главное.

Если бить в барабан, то всем вместе. Фото: Павел Ворожцов