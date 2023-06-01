Темы дня

Общество
1 июня 2023, 19:01

Владимир Путин поручил ускорить установление единого статуса многодетной семьи в России

Владимир Путин

Владимир Путин по видеосвязи провел встречу с семьями, награжденными орденом "Родительская слава". Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству ускорить работу, связанную с установлением единого статуса многодетной семьи на территории страны. Об этом глава государства сообщил во время встречи с семьями, которых наградили орденом "Родительская слава".

"В регионах до сих пор сохраняются разные подходы к тому, какие именно семьи считать многодетными. Это такой практический, казалось бы, бытовой вопрос, но тем не менее он имеет большое значение на практике, в жизни. Я уже поручал Правительству установить единый статус многодетной семьи на федеральном уровне и прошу своих коллег ускорить эту работу", — отметил Владимир Путин. 

Глава государства также подчеркнул, что на территории страны удостоверения многодетной семьи должны быть действительны в бумажном и электронном виде. Благодаря чему семьи смогут пользоваться всеми льготами во время путешествий и поездок по регионам России, сообщается на сайте Кремля.

Напомним, ко Дню защиты детей в РФ предлагают ввести ежегодную выплату.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
01.06.2023, 19:01 / Общество
Владимир Путин поручил ускорить установление единого статуса многодетной семьи в России
01.06.2023, 18:28 / Общество
Жители Махнево получили новый микроавтобус благодаря решению Евгения Куйвашева
01.06.2023, 18:00 / Общество
Госдума РФ приняла ряд законов, касающихся участников спецоперации
01.06.2023, 17:38 / Общество
На Среднем Урале учеников первых в России агроклассов научат ухаживать за цыплятами
01.06.2023, 16:56 / Общество
В День защиты детей Евгений Куйвашев поручил уделить повышенное внимание благополучию и защите юных свердловчан