Уральцы завоевали призовые места на Международном фестивале социальной рекламы "Выбери жизнь"

Работы уральцев получили призы в шести номинациях XIII Международного фестиваля социальной рекламы "Выбери жизнь". Мероприятие ежегодно проводится при поддержке министерства культуры и правительства Свердловской области.
В число победителей вошли съемочная команда Владислава Киямова, Алеси Гончаровой и Арины Салахутдиновой из Екатеринбурга, житель поселка Пышма Александр Грошев, екатеринбурженка Мария Токарева, студия молодежных медиа "Громко!" и телеканал "БелКТВ", сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
"Выбери жизнь" — это название сегодня как никогда актуально и многослойно. Мы выбираем жизнь каждый раз, когда делаем выбор в пользу своего здоровья, отказываемся от вредных привычек, от разрушающих сиюминутных слабостей. <...> Когда мы чувствуем себя единым народом нашей общей Родины, остаемся верны Отечеству и братскому народу", — отметил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.
В этом году на фестиваль поступило 925 видеороликов из 72 регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Монголии. Свердловская область направила 264 заявки. Ролики победителей будут транслировать в кинотеатрах Среднего Урала перед основными кинопоказами.
Призовой фонд фестиваля — 300 тысяч рублей. Победители в каждой номинации получат:
- за 1 место — по 30 тысяч рублей,
- за 2 место — по 15 тысяч рублей,
- за 3 место — по 10 тысяч рублей.
Размер премии за специальный приз организатора составляет 10 тысяч рублей, специальный приз жюри — 15 тысяч рублей.
ПОБЕДИТЕЛИXIII Международного фестиваля социальной рекламы "Выбери жизнь"
Номинация "Нет вредным привычкам"
1 место — "Мне ничего не будет". Автор: Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (Сургут).
2 место — "Инсульт переведи в состояние OFFсульт". Авторы: Максим Гашицкий, Егор Чибирев, Максим Шишкин (Пенза).
3 место — "Обычный подросток". Автор: Валерия Иванова (Тюмень).
Номинация "Жизнь прекрасна"
1 место — "Танцуй в шторм". Авторы: Елизавета Герасименко, Полина Иванова (Санкт-Петербург).
2 место — "ВЕТЕР ПЕРЕМЕН". Авторы: Артем Моисеев, Юлия Моисеева (Волгоградская область, р. п. Новониколаевский).
3 место — "Надо жить". Автор: Элен Трюффо (Санкт-Петербург).
Номинация "Счастливая семья"
1 место — "Социальный ролик о значимости органов опеки". Автор: Студия Ruvision (Челябинск).
2 место — "Счастливый взрослый — любимый ребенок". Автор: Анна Цюпак (Санкт-Петербург).
3 место — "Унижение — не лучший способ воспитания". Автор: Студия молодежных медиа "Громко!" (Екатеринбург).
Номинация "Береги жизнь"
1 место — "Не закрывай путь к спасению". Авторы: Алеся Гончарова, Владислав Киямов, Арина Салахутдинова (Екатеринбург).
2 место — серия видеороликов о скорой помощи. Автор: Антон Деревягин (Республика Беларусь, Минск).
3 место — "Опасный друг". Автор: Анастасия Телицина (Санкт-Петербург).
Номинация "Мы вместе"
1 место — "Не инвалиды". Автор: Шамиль Агаев (Тюмень).
2 место — "Не нужен". Автор: Телевизионная студия "56 ТВ" (Санкт-Петербург).
3 место — "Сделаем мир светлее". Автор: Телеканал "БелКТВ" (Свердловская область, Заречный).
Специальный приз жюри: "Не садись пьяный за руль!". Автор: Александр Грошев (Свердловская область, пгт Пышма).
Специальный приз организатора: "Не копи эмоции". Автор: Мария Токарева (Екатеринбург).
Специальный приз от Федерации адаптивного хоккея: "Бросить спорт не стыдно". Автор: Студия молодежных медиа "Громко!" (Екатеринбург).
Специальный приз от ГТРК "Урал": "Реинкарнация". Автор: Татьяна Гузенко (Воронежская область, Богучар).
Специальный диплом от портала "Культура-Урала.РФ": "Танцуй в шторм". Авторы: Елизавета Герасименко, Полина Иванова (Санкт-Петербург).
Благодарственное письмоот Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области: "Юридическая ответственность". Авторы: Евгения Першина, Антон Шушпан (Хабаровск).
Напомним, ранее в Свердловской области назвали победителей конкурса "Педагогический дебют 2023".