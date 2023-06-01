Уральцы завоевали призовые места на Международном фестивале социальной рекламы "Выбери жизнь"

На фестиваль социальной рекламы "Выбери жизнь" поступило 925 видеороликов. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Работы уральцев получили призы в шести номинациях XIII Международного фестиваля социальной рекламы "Выбери жизнь". Мероприятие ежегодно проводится при поддержке министерства культуры и правительства Свердловской области.

В число победителей вошли съемочная команда Владислава Киямова, Алеси Гончаровой и Арины Салахутдиновой из Екатеринбурга, житель поселка Пышма Александр Грошев, екатеринбурженка Мария Токарева, студия молодежных медиа "Громко!" и телеканал "БелКТВ", сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Выбери жизнь" — это название сегодня как никогда актуально и многослойно. Мы выбираем жизнь каждый раз, когда делаем выбор в пользу своего здоровья, отказываемся от вредных привычек, от разрушающих сиюминутных слабостей. <...> Когда мы чувствуем себя единым народом нашей общей Родины, остаемся верны Отечеству и братскому народу", — отметил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

В этом году на фестиваль поступило 925 видеороликов из 72 регионов России, а также из Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Монголии. Свердловская область направила 264 заявки. Ролики победителей будут транслировать в кинотеатрах Среднего Урала перед основными кинопоказами.

Призовой фонд фестиваля — 300 тысяч рублей. Победители в каждой номинации получат:

за 1 место — по 30 тысяч рублей,

за 2 место — по 15 тысяч рублей,

за 3 место — по 10 тысяч рублей.

Размер премии за специальный приз организатора составляет 10 тысяч рублей, специальный приз жюри — 15 тысяч рублей.

ПОБЕДИТЕЛИXIII Международного фестиваля социальной рекламы "Выбери жизнь" Номинация "Нет вредным привычкам" 1 место — "Мне ничего не будет". Автор: Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (Сургут). 2 место — "Инсульт переведи в состояние OFFсульт". Авторы: Максим Гашицкий, Егор Чибирев, Максим Шишкин (Пенза). 3 место — "Обычный подросток". Автор: Валерия Иванова (Тюмень). Номинация "Жизнь прекрасна" 1 место — "Танцуй в шторм". Авторы: Елизавета Герасименко, Полина Иванова (Санкт-Петербург). 2 место — "ВЕТЕР ПЕРЕМЕН". Авторы: Артем Моисеев, Юлия Моисеева (Волгоградская область, р. п. Новониколаевский). 3 место — "Надо жить". Автор: Элен Трюффо (Санкт-Петербург). Номинация "Счастливая семья" 1 место — "Социальный ролик о значимости органов опеки". Автор: Студия Ruvision (Челябинск). 2 место — "Счастливый взрослый — любимый ребенок". Автор: Анна Цюпак (Санкт-Петербург). 3 место — "Унижение — не лучший способ воспитания". Автор: Студия молодежных медиа "Громко!" (Екатеринбург). Номинация "Береги жизнь" 1 место — "Не закрывай путь к спасению". Авторы: Алеся Гончарова, Владислав Киямов, Арина Салахутдинова (Екатеринбург). 2 место — серия видеороликов о скорой помощи. Автор: Антон Деревягин (Республика Беларусь, Минск). 3 место — "Опасный друг". Автор: Анастасия Телицина (Санкт-Петербург). Номинация "Мы вместе" 1 место — "Не инвалиды". Автор: Шамиль Агаев (Тюмень). 2 место — "Не нужен". Автор: Телевизионная студия "56 ТВ" (Санкт-Петербург). 3 место — "Сделаем мир светлее". Автор: Телеканал "БелКТВ" (Свердловская область, Заречный). Специальный приз жюри: "Не садись пьяный за руль!". Автор: Александр Грошев (Свердловская область, пгт Пышма). Специальный приз организатора: "Не копи эмоции". Автор: Мария Токарева (Екатеринбург). Специальный приз от Федерации адаптивного хоккея: "Бросить спорт не стыдно". Автор: Студия молодежных медиа "Громко!" (Екатеринбург). Специальный приз от ГТРК "Урал": "Реинкарнация". Автор: Татьяна Гузенко (Воронежская область, Богучар). Специальный диплом от портала "Культура-Урала.РФ": "Танцуй в шторм". Авторы: Елизавета Герасименко, Полина Иванова (Санкт-Петербург). Благодарственное письмоот Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области: "Юридическая ответственность". Авторы: Евгения Першина, Антон Шушпан (Хабаровск).

Напомним, ранее в Свердловской области назвали победителей конкурса "Педагогический дебют 2023".