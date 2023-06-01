Поощрение за помощь на пожарах

Министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов считает, что на территории Свердловской области без добровольцев с пожарами справиться было бы гораздо сложнее. Фото: Борис Ярков

Решение о поощрении добровольцев, помогающих в ликвидации пожаров в Свердловской области, было принято губернатором Евгением КУЙВАШЕВЫМ. 25 мая правительство региона выпустило соответствующее постановление. Менее чем через неделю в областном министерстве природных ресурсов и экологии начали принимать первые заявления.

Режим чрезвычайной ситуации в лесах Свердловской области введен 5 мая 2023 года. Начиная именно с этой даты, волонтеры, принимавшие участие в ликвидации пожаров, могут получить денежное вознаграждение.

– Их вклад неоценим. Волонтеры выполняли разные задачи – ликвидация возгораний, окарауливание, патрулирование. На 30 лесничеств семидесяти муниципальных образований зафиксировано 12 тысяч обращений от добровольцев для участия в ликвидации пожаров природного и лесного характера. При этом люди приходили по несколько раз, – сказал министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов.

По поручению губернатора Евгения Куйвашева министерство природных ресурсов и экологии разработало порядок выплат для волонтеров.

По поручению губернатора Евгения Куйвашева министерство природных ресурсов и экологии разработало порядок выплат для волонтеров. При участии добровольца в ликвидации пожара или окарауливании до четырех часов выплата составит 50 рублей/час, свыше четырех часов – 100 рублей/час, но не более двух тысяч рублей в сутки.

Для того чтобы получить деньги, необходимо обратиться в региональное минприроды. Писать заявление можно после каждого участия в ликвидации пожара или сразу за несколько дат. При этом сотрудники министерства сами запросят подтверждающую информацию у лесничеств, в органах местного самоуправления, МЧС и произведут расчет суммы. При себе необходимо иметь документ, подтверждающий личность, и быть готовым сообщить реквизиты банка, куда следует перечислить выплату. Сама процедура подачи заявления займет считанные минуты.

Погорельцев поддержат «квадратами» Вчера Евгений КУЙВАШЕВ утвердил меры поддержки для погорельцев Сосьвы и Таежного. Прежде всего, они касаются порядка предоставления жилья. Согласно постановлению, сосьвинцы могут получить единовременную выплату, чтобы купить в Свердловской области готовое жилье взамен сгоревшего либо построить квартиру или дом. Сумма выплаты будет зависеть от площади утраченного жилья и стоимости квадратного метра на вторичном рынке. Также жители поселка могут выбрать квартиру в многоквартирном доме, который возводят в Сосьве по поручению главы региона. Ее общая площадь должна быть не менее общей площади утраченного жилья. Если сгоревший дом имел общую площадь более 42,8 квадратного метра, то собственник или наниматель может претендовать на строительство индивидуального дома. Общая площадь нового дома зависит от площади сгоревшего. Всего предусмотрены четыре категории домов: 42,8 квадратного метра, 54,2 квадратного метра, 72,3 квадратного метра, 90,7 квадратного метра. Решение о том, выплата, квартира или дом будут предоставлены взамен сгоревшего имущества, принимает муниципалитет на основе заявления, с которым необходимо обратиться в администрацию. В Таежном (Махневское МО) всем лишившимся имущества жителям построят индивидуальные жилые дома. Строительные работы уже идут: в выходные на площадку завезут свайные фундаменты.

Антон Черноголов участвует в ликвидации природных возгораний второй год. Молодой человек является активистом Российского экологического общества, «Лесной дружины» и общественным инспектором. В этом году Антон в общей сложности не менее 30 часов помогал в тушении огня в лесах Березовского и Сысертского городских округов.

– Был в Ключевске, Первомайском, Становой, Каменке. Работа на местах организована хорошо, но мы работаем не за деньги. Такое вознаграждение для нас – хорошее подспорье. Ведь мы тратим деньги на бензин, расходные материалы, инструменты, – сказал Антон Черноглов.

Другой волонтер, Антон Жернаков, впервые участвовал в тушении пожара.

– Я тушил в Сысертском районе, вблизи Каменки. Признаюсь, было страшновато – всё в дыму, иногда падали деревья, когда ствол выгорал. С помощью ранцевых огнетушителей сдерживали огонь, чтобы не перекинулся через просеку. Работали часов 5-6, – рассказал Антон Жернаков.

Всего, по данным на 1 июня, за выплатами обратились семь добровольцев.