Торт, велосипеды и танцующий оркестр

Подаркам от войсковой части дети были особенно рады, они часто приходят к военным в гости и давно дружат. Фото: Павел Ворожцов.

Вчера в Новоуральске воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Радуга» ярко и насыщенно отметили День защиты детей – с воздушными шарами, подарками и танцующим духовым оркестром. Вместе с ребятами этот день провела корреспондент «ОГ» Юлия БАБУШКИНА.

Социально-реабилитационный центр работает в Новоуральске с 1999 года. Здесь предоставляют временный приют детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию и оказавшимся в социально-опасном положении. Специалисты центра оказывают воспитанникам правовую, педагогическую, психологическую помощь. На сегодняшний день в центре находится 14 подопечных, и большинство из них – сироты.

С одной из самых взрослых воспитанниц – 17-летней Кариной Коротун «ОГ» разговорилась перед началом праздничного мероприятия.

– Живу в центре почти два года, недавно поступила учиться в Новоуральский технологический колледж – хочу стать автослесарем. Да-да! Это профессия моей мечты. Уже сейчас могу за 40 минут разобрать и собрать двигатель автомобиля. В перспективе планирую открыть свою мастерскую по ремонту машин. А вот сама сдавать на права пока не решаюсь, – рассказала девушка.

В честь Дня защиты детей руководство центра устроило ребятам незабываемый праздник. В гости к ним приехал первый заместитель министра социальной политики Свердловской области Евгений Шаповалов, представители городской администрации и думы, попечительского совета центра, куда входят руководители разных городских организаций, местной войсковой части № 3280, городской детской поликлиники. И не с пустыми руками: они привезли воспитанникам спортинвентарь, книги, сладости.

Руководитель Управления социальной политики города Павел Петраков выехал на импровизированную сцену на новом велосипеде, который тут же передал виновникам торжества. Командир войсковой части ­Дмитрий Зима привез еще один велосипед, а также самокат, мячи, наборы для бадминтона и огромный торт.

В ответ дети читали стихи, танцевали, пели. Вместе с гостями играли в шахматы, рисовали, мастерили поделки, запускали квадрокоптер. «Гвоздем» программы стал духовой оркестр войсковой части города: музыканты одновременно играли на инструментах мелодии известных песен, пританцовывали, меняли строй, шутили. Дети и гости праздника кричали им «Браво!».

– День защиты детей – это, прежде всего, повод для нас, взрослых, задуматься, а что еще мы можем сделать, чтобы наше молодое поколение росло здоровым, счастливым и благополучным, – поделился с «ОГ» Евгений Шаповалов. – Сегодня дети слишком погружены в гаджеты, виртуальную реальность. И первоочередная задача взрослых – дать им альтернативу: хорошие книги, уличные игры и прочее. И, конечно, собственным поведением подавать пример. Это самое главное.