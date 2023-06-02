В Свердловской области за сутки потушено 12 природных пожаров

В Свердловской области за сутки потушили 12 лесных пожаров, сообщает департамент информационной политики региона.
Возгорания ликвидированы:
- в городском округе Верхняя Пышма (24 га),
- в Режевском городском округе (23 га),
- в Сосьвинском городском округе (18 га),
- в Махневском муниципальном образовании (6 га),
- в Тугулымском городском округе (4 га),
- в Камышловском муниципальном районе (2 га).
По итогам 1 июня в регионе действовало 23 природных пожара, охвативших площадь 5,2 тысячи гектаров. Из этого количества 17 возгораний (4,3 тыс. га) локализованы.
В борьбе с возгораниями задействованы сотрудники Авиалесоохраны, МЧС, лесничеств, лесопользователи — всего около 900 специалистов. Привлечено больше 140 единиц спецтехники: бульдозеры, тракторы, пожарные автомобили, малые лесопатрульные комплексы, а также спецавиация.
Напомним, по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева региональное минприроды разработало порядок выплат для волонтеров.
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