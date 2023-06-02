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Общество
2 июня 2023, 09:27

В Свердловской области за сутки потушено 12 природных пожаров

Тушение лесного пожара

В борьбе с лесными пожарами задействованы около 900 специалистов и 140 единиц техники. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области за сутки потушили 12 лесных пожаров, сообщает департамент информационной политики региона.

Возгорания ликвидированы: 

  • в городском округе Верхняя Пышма (24 га),
  • в Режевском городском округе (23 га),
  • в Сосьвинском городском округе (18 га),
  • в Махневском муниципальном образовании (6 га),
  • в Тугулымском городском округе (4 га),
  • в Камышловском муниципальном районе (2 га). 

По итогам 1 июня в регионе действовало 23 природных пожара, охвативших площадь 5,2 тысячи гектаров. Из этого количества 17 возгораний (4,3 тыс. га) локализованы.

В борьбе с возгораниями задействованы сотрудники Авиалесоохраны, МЧС, лесничеств, лесопользователи — всего около 900 специалистов. Привлечено больше 140 единиц спецтехники: бульдозеры, тракторы, пожарные автомобили, малые лесопатрульные комплексы, а также спецавиация.

Напомним, по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева региональное минприроды разработало порядок выплат для волонтеров.

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Областная газета Свердловской области

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