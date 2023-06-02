Супершоу авиамоделей проведут на аэродроме Логиново

Зрители увидят в небе захватывающие виражи и фигуры, в завершении программы самолет нарисует в небе сердце из дыма. Фото: telegram-канал "Логиново: день на аэродроме"

3 июня на аэродроме Логиново устроят день семьи. Гостям обещают зрелищное супершоу авиамоделей.

По данным организаторов мероприятия, открытие площадки назначено на 9 утра. В это время на аэродроме состоятся плановые полеты авиации общего назначения и прыжки парашютистов. В программе запланированы открытые бесплатные экскурсии на взлетную полосу. Летчики расскажут о своих воздушных судах.

Открытие шоу авиамоделей назначено на 11:00. В воздушном бою сойдутся копии истребителей времен Великой Отечественной войны. Полеты по специальной трассе продемонстрируют гоночные дроны, видео с которых будут транслировать на огромный видеоэкран.

Одним из самых зрелищных событий станет пилотажное шоу в исполнении самолета Як-52, запланированное на полдень. Зрители увидят в небе захватывающие виражи и фигуры, в завершении программы самолет нарисует в небе сердце из дыма.

С 14:15 до 14:30 чемпион мира по парашютному спорту Александр Косков совершит прыжок и раскроет в небе флаг России, площадь которого составляет 800 кв. метров.

В течение дня на аэродроме пройдут мотошоу, концерты, шоу трансформеров, детские программы, кибершоу "Роботы Вертеры". Гостей встретят четырехметровые киборги. Программа доступна на сайте мероприятия.

Напомним, в прошлом году на аэродроме Логиново презентовали пилотажную группу Свердловской области.