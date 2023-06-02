Темы дня

Общество
2 июня 2023, 10:14

Супершоу авиамоделей проведут на аэродроме Логиново

Модель самолета

Зрители увидят в небе захватывающие виражи и фигуры, в завершении программы самолет нарисует в небе сердце из дыма. Фото: telegram-канал "Логиново: день на аэродроме"

3 июня на аэродроме Логиново устроят день семьи. Гостям обещают зрелищное супершоу авиамоделей. 

По данным организаторов мероприятия, открытие площадки назначено на 9 утра. В это время на аэродроме состоятся плановые полеты авиации общего назначения и прыжки парашютистов. В программе запланированы открытые бесплатные экскурсии на взлетную полосу. Летчики расскажут о своих воздушных судах.

Открытие шоу авиамоделей назначено на 11:00. В воздушном бою сойдутся копии истребителей времен Великой Отечественной войны. Полеты по специальной трассе продемонстрируют гоночные дроны, видео с которых будут транслировать на огромный видеоэкран.

Одним из самых зрелищных событий станет пилотажное шоу в исполнении самолета Як-52, запланированное на полдень. Зрители увидят в небе захватывающие виражи и фигуры, в завершении программы самолет нарисует в небе сердце из дыма. 

С 14:15 до 14:30 чемпион мира по парашютному спорту Александр Косков совершит прыжок и раскроет в небе флаг России, площадь которого составляет 800 кв. метров. 

В течение дня на аэродроме пройдут мотошоу, концерты, шоу трансформеров, детские программы, кибершоу "Роботы Вертеры". Гостей встретят четырехметровые киборги. Программа доступна на сайте мероприятия.

Напомним, в прошлом году на аэродроме Логиново презентовали пилотажную группу Свердловской области. 

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
02.06.2023, 11:50 / Общество
Свердловские школы, техникумы и колледжи приняли участие в онлайн-уроках финграмотности
02.06.2023, 10:14 / Общество
Супершоу авиамоделей проведут на аэродроме Логиново
02.06.2023, 09:27 / Общество
В Свердловской области за сутки потушено 12 природных пожаров
02.06.2023, 09:09 / Общество
В Екатеринбург доставили мощи великомученика Георгия Победоносца
01.06.2023, 20:45 / Общество
В Екатеринбурге второй этап опрессовок пройдет в июне