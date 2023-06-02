На отдых в Свердловскую область прибыла первая группа детей из ДНР

За лето на Среднем Урале смогут отдохнуть 1,5 тысячи юных жителей Макеевки. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области приняли первую группу детей из Макеевки Донецкой Народной Республики (ДНР). Они прибыли в регион для отдыха в летних лагерях и санаториях.

Детей примут в 15 оздоровительных учреждениях региона. За лето в Свердловской области смогут отдохнуть 1,5 тысячи юных жителей Макеевки. Каждая смена рассчитана на 21 день, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Мы организовали для детей теплый прием и создали комфортные условия, подобрали самые лучшие загородные лагеря и санатории в Свердловской области. Уверен, все дети, которые к нам приехали и еще приедут, приобщатся к уральской культуре, оценят уникальные подходы в системе образования, приобретут себе новых друзей и в целом смогут отдохнуть, восстановив свое здоровье", — отметил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

На Среднем Урале оздоровительная кампания для детей стартовала 1 июня. В регионе открыли 1 297 лагерей и санаториев. Более 450 тысяч детей в Свердловской области во время летних каникул будут охвачены всеми видами организованного отдыха.

Напомним, юные свердловчане примут участие в летних сменах на базе центра патриотического воспитания, созданного по поручению Владимира Путина.