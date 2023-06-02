В акции "День соседей" приняли участие более 18 тысяч свердловчан

В деревне Нижние Таволги Невьянского городского округа прошла акция "Подари улыбку и открытку своему соседу!". Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Более 18 тысяч жителей Свердловской области приняли участие во Всероссийской акции "День соседей", которая проводится в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Ее главная цель — улучшение взаимоотношений между соседями по дому, двору или поселку.

В этом году к акции присоединились жители 52 муниципалитетов. Они участвовали в творческих конкурсах, познавательных викторинах, концертах и совместных субботниках. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"В рамках Всероссийской акции был организован комплекс игровых, спортивных, познавательных и экологических мероприятий, в том числе на дворовых и общественных территориях, ранее благоустроенных в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области", — рассказал глава регионального министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Так, в деревне Нижние Таволги Невьянского городского округа прошла акция "Подари улыбку и открытку своему соседу!". Жители обменивались пожеланиями и вместе фотографировались в рамке "День соседей!".

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Фото: департамент информационной политики Свердловской области

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