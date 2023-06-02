В июне в Свердловской области Почта России начнет доставлять пенсии раньше срока

В Екатеринбурге, Серове, Краснотурьинске, Сухом Логу, Сысерти, Арамиле, Заречном пенсии начнут доставлять со 2 июня. Фото: Борис Ярков

В этом месяце сотрудники Почты России на Среднем Урале начнут доставлять пенсии и пособия раньше срока. Это связано с тем, что обычный день начала выплат — 4 июня — выпадает на выходной день.

Таким образом, в Екатеринбурге, Серове, Краснотурьинске, Сухом Логу, Сысерти, Арамиле, Заречном пенсии начнут доставлять со 2 июня, в остальных населенных пунктах — с 3 июня. Получателей денежных средств предварительно известят. Период доставки завершится в привычный срок — 24 июня. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Напомним, в России с 1 мая действует новый порядок доставки выплат. Тем, кто получает пенсию дома, ее привозит сотрудник Почты России. Тогда как раньше это могли делать работники частных компаний. В Свердловской области созданы 19 новых участков по доставке пенсий и пособий на территориях, где раньше работали альтернативные доставочные организации. Денежные средства доставляют в установленную графиком Социального фонда дату. Специалисты почтовой службы индивидуально отрабатывают вопросы доставки выплат. Пенсионеры могут уточнить дату получения пенсии в платежном поручении за предыдущий период. Если в установленный день адресата не было дома, то он может получить деньги в кассе участка по доставке пенсий до 24 числа включительно.

В Свердловской области для жителей территорий, где пенсию доставляют по новым правилам, работает региональный контакт-центр Почты России. Звонки принимаются ежедневно с 9:00 до 21:00 по номеру телефона +7 (343) 227-04-39. В другое время звонок будет переведен на специалиста федерального контактного центра.

Ранее "Областная газета" писала, что Почта России учтет опыт первого месяца работы по новым правилам доставки пенсий.

Еще по теме: