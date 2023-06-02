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Общество
2 июня 2023, 16:31

Губернатор дополнительно включил более двух тысяч домов Свердловской области в план социальной газификации

Газовые сети

Всего областной программой по социальной газификации будет охвачено порядка 94,5 тысяч домовладений на Среднем Урале. Фото: Борис Ярков

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дополнительно включил более двух тысяч домов в план социальной газификации. Изменения внесены в региональную программу газификации на 2021–2030 годы. 

"С учетом того, что план-график — это живой организм, реагирующий на рост интереса жителей к вопросу бесплатного подведения газовой сети до границ земельного участка, в план-график дополнительно включено более двух тысяч домовладений граждан, большая часть из которых проживает в муниципальном округе Алапаевск, городских округах Верх-Нейвинский, Белоярский, Среднеуральск и Нижнесергинском районе", — сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Всего региональной программой будет охвачено порядка 94,5 тысяч домовладений на Среднем Урале. Финансирование предусмотрено за счет внебюджетных средств Единого оператора газификации ООО "Газпром газификация" в рамках заключенного со Свердловской областью соглашения. Общая сумма вложений составит более 16 миллиардов рублей, сообщает департамент информационной политики региона.

Социальная газификация в регионах проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина. Программой предусмотрено бесплатное проведение газопровода до границ земельного участка домовладения в газифицированных населенных пунктах. 

В Свердловской области по инициативе губернатора расширен пакет мер социальной поддержки. Сумма компенсаций составляет от 100 до 250 тысяч рублей в зависимости от имущественного положения гражданина. Субсидии выделяются на проведение работ по газификации и предоставляются многодетным и малоимущим семьям, бюджетникам, живущим в сельских территориях, участникам Великой Отечественной войны, инвалидам, ветеранам боевых действий и другим категориям граждан. Также увеличен перечень работ и оборудования, расходы на которые компенсируются регионом. 

Особое внимание Евгений Куйвашев уделяет вопросам информирования льготников о мерах соцподдержки. Губернатор поручил главам свердловских муниципалитетов усилить информирование жителей о доступных им льготах и сделать их максимально доступными для уральцев. Для этого глава региона поручил откорректировать перечень тех, кто может претендовать на компенсацию за подключение газа.

В Свердловской области в рамках социальной газификации построено 628 километров газопроводов, до конца 2024 года в регионе планируют создать техническую возможность для подключения более 71 тысячи частных домовладений, сейчас присоединиться к газовым сетям могут 57,5 тысяч домов.

Напомним, ранее в селе Полдневая был запущен новый газопровод. 

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Областная газета Свердловской области

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