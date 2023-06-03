Жителей Свердловской области предостерегли от купания в водоемах

С начала года на водных объектах Свердловской области зафиксировано 38 происшествий. Фото: Галина Соловьева

С начала года на водных объектах Среднего Урала зафиксировано 38 происшествий и гибель 18 человек. В МЧС просят жителей региона не купаться в незнакомых местах и не употреблять при этом алкоголь.

"Можно сказать, что 80% всех случаев гибели связано с тем, что люди в состоянии алкогольного опьянения заходят в воду и не всегда из нее возвращаются", — рассказал замруководителя территориального органа ГУ МЧС России по Свердловской области Алексей Морозов.

Спасатели рекомендуют жителям отдыхать на пляжах, одобренных МЧС. В Свердловской области таких мест в этом году всего три: в Новоуральске, Сысерти и Билимбае. Территория этих пляжей огорожена, перед их открытием проводится очистка дна, создается детская зона для купания. За безопасностью следят спасатели.

"Что касается других мест отдыха, где традиционно собираются и купаются люди, гарантировать безопасность никто не может", — резюмировал Алексей Морозов.

Также, по информации регионального Управления Роспотребнадзора, не во всех водоемах соответствующее качество воды. Данные получены после мониторинга 95 водных объектов в 126 точках отбора проб.

"Качество воды зачастую не соответствует санитарным правилам. По санитарно-химическим показателям процент неудовлетворительных составляет от 75 до 80%. По микробиологическим — порядка 15–35%. По паразитологическим показателям — около 6%", — подчеркнул начальник отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Иван Вагнер.

Напомним, ранее власти Свердловской области призвали уральцев быть бдительными во время отдыха у воды.