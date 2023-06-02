Олег Чемезов посетил с рабочим визитом Макеевку

Олег Чемезов обсудил с руководством Макеевки реализацию соглашения о сотрудничестве со Средним Уралом. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов в рамках рабочего визита в Макеевку обсудил с руководством города ход реализации соглашения о сотрудничестве, которое заключено между правительством региона и администрацией муниципалитета. В центре внимания — приведение в нормативное состояние дорог, которое ведется при поддержке Среднего Урала.

Олег Чемезов и первый заместитель главы города Олег Борисов проинспектировали ход дорожных работ на улицах Репина, Кирова и Щербакова в Горняцком и Советском районах Макеевки. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Благодаря поддержке Свердловской области мы понемногу восстанавливаем наши дороги. Ремонт асфальтового покрытия — это очень важный вопрос для города. Так как Макеевка большая по площади, необходимо обеспечить хорошее транспортное сообщение районов с центром и возможность безопасного передвижения. В этом вопросе качество дорожного покрытия играет одну из главных ролей", — рассказал Олег Борисов.

Уральцы также помогают Макеевке готовиться к новому отопительному сезону. Они участвуют в бурении скважин для котельных в двух районах. Это позволит наполнять систему теплоснабжения даже в условиях отсутствия централизованного водоснабжения.

Олег Чемезов и Олег Борисов также посетили многофункциональный центр предоставления государственных услуг в Горняцком районе, ремонтировать который помогает Свердловская область.

Вице-губернатор побывал в специализированном Доме ребенка и передал от свердловских благотворителей технику, игрушки и сладости.

Соглашение о сотрудничестве и поддержке донецкого города Свердловской областью было подписано летом прошлого года. В частности, школам Макеевки ранее было передано 4,5 тысячи наборов школьной мебели, спортивный инвентарь и учебные пособия, коммунальная отрасль получила спецтехнику, а перинатальный центр — большую партию высокоточного оборудования.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Ранее "Областная газета" писала, что на отдых в Свердловскую область прибыла первая группа детей из ДНР.

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