Георгий Победоносец вдохновил на мир через победу

Великомученик Георгий Победоносец является символом победы над злом. Фото: Павел Ворожцов

Вчера в Храм-Памятник на Крови Екатеринбурга прибыл ковчег с частью мощей великомученика Георгия ПОБЕДОНОСЦА, покровителя русского воинства. Божественную литургию по случаю обретения святыни возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Святыня «посещает» города во всех 89 регионах Российской Федерации в рамках проведения Всероссийского молебна о Победе.

Сотни екатеринбуржцев и гостей уральской столицы смогли поклониться в пятницу одной из главных православных святынь – частицам мощей Георгия Победоносца. Среди них были военно­служащие, сотрудники органов безопасности, силовых ведомств, члены семей участников специальной военной операции.

Как отметил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский, народ молится о том, чтобы был дарован мир через победу.

– Георгий Победоносец издревле является покровителем воинства. Мы сегодня понимаем, что победа в руках Божиих и в руках тех людей, которые сегодня держат оружие. Мы просим, чтобы это оружие по возможности, как скальпель в руках умелого хирурга, сделал маленькую рану, но даровал исцеление. Чтобы мир пришел на нашу землю, и не было ни слез, ни воздыханий, но то, что переживали наши предки 9 Мая 1945 года – желание жить и жить по-новому, – подчеркнул владыка.

Нравственные основы

Тема духовной силы, необходимой в сложные времена, поднималась на этой неделе еще раз. 31 мая на базе Клуба самбо УГМК в Верхней Пышме состоялось открытие первой в России секции самбо для будущих священников – учащихся Екатеринбургской духовной семинарии.

По словам координатора проекта «Zа самбо» в Свердловской области, депутата Законодательного Собрания Свердловской области Алексея Свалова, идея открыть секцию родилась как ответ на внешние вызовы.

– На мой взгляд, сейчас одна из самых важных задач нашего проекта заключается в том, чтобы не только воспитать занимаю­щихся здесь ребят, но и масштабировать этот опыт на всю страну, сохранив главный принцип национального единоборства: самбо – это не про нападение, а про защиту себя и своих близких, – отметил Алексей Свалов.

Екатеринбургская духовная семинария стала пятым высшим учебным заведением в области, присоединившимся к федеральному проекту. Регулярные тренировки по национальной борьбе уже проходят для студентов Уральского государственного горного университета, Технического университета УГМК, РГППУ и Уральского государственного университета путей сообщения.

– Все четыре вуза подписали соглашения о вступлении в «Студенческую спортивную Лигу самбо, – рассказал председатель Общественного совета «Zа самбо» в регионе Валерий Чайников.