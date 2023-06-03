Ликвидировано 20 лесных пожаров за сутки в Свердловской области

За сутки специалисты ликвидировали 20 природных пожаров на Среднем Урале. Фото: Борис Ярков

Специалисты Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств за прошедшие сутки ликвидировали 20 природных пожаров на общей площади 559 гектаров.

По итогам 2 июня в регионе действовало 13 природных пожаров на общей площади 4,7 тысячи гектаров, из них локализовано 7 пожаров на площади 4,2 тысячи гектаров, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Ликвидированы в том числе пожары в Сосьвинском городском округе (28 га), в Березовском городском округе (22 га), в Верхотурском городском округе (18 га), в Таборинском сельском поселении (12 га), в Махневском муниципальном образовании (11 га), в городском округе Богданович (5 га).

Более 850 человек и свыше 130 единиц спецтехники ведут борьбу с огнем в уральских лесах. Также задействована спецавиация.

Напомним, в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Запрещены любые действия с открытым огнем. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в регионе усилена работа контрольных групп, которые патрулируют места отдыха, въезды в лесопарки, участки вдоль дорог, прибрежные территории, турбазы, кемпинги и пляжные комплексы.

Отметим, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период особого противопожарного режима действуют штрафы, их сумма составляет:

для граждан — до 60 тысяч рублей,

для должностных лиц — до 110 тысяч рублей,

для юридических лиц — до 2 миллионов рублей.

О возгораниях необходимо сообщать по телефонам 8 800 100-94-00 и 112. Также передать фотографию дыма или огня можно через мобильное приложение "Берегите лес".

Напомним, по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева разработаны меры поощрения для волонтеров, участвующих в тушении пожаров.

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