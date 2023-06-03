Свердловский филиал фонда "Защитники Отечества" уже в первый день работы принял десятки человек

Для персонального сопровождения подопечных фонд подготовил социальных координаторов, которые будут помогать защитникам Отечества по всем возникающим вопросам. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Уже в первый день работы в филиал фонда по Свердловской области "Защитники Отечества" с различными вопросами обратились 40 человек. А сотни неравнодушных уральцев предложили свою профессиональную помощь на безвозмездной основе, сообщает пресс-служба фонда.

"Люди приходят сами и обращаются по телефону горячей линии: +7 (343) 227-49-69. В первый день работы обратилось более сорока человек. Приятно, что звонки начинаются со слов благодарности за появившуюся возможность решать вопросы в режиме "одного окна", — рассказал руководитель филиала фонда по Свердловской области Илдар Якупов.

Люди задают вопросы по мерам соцподдержки, по получению статуса ветерана боевых действий, кому-то нужна юридическая помощь, а другим — помощь в реабилитации или трудоустройстве. В фонде решают и семейно-бытовые вопросы: организовать летний отдых детей участников СВО, проводить детей к "Поезду здоровья", пока мама находится с младшими детьми дома, и многие другие.

Кроме того, узнав об открытии фонда, откликнулись сотни неравнодушных уральцев. Так, военный юрист в отставке предложил на безвозмездной основе консультировать ветеранов СВО по защите их прав и интересов, а профессиональный электрик выразил желание бесплатно оказывать услуги по своему профилю. Десятки свердловчан готовы помогать ветеранам СВО и их семьям. С их поддержкой фонд быстрее справится со своей главной задачей — окружить заботой каждого ветерана и каждую семью погибшего бойца.

Отделение фонда находится в здании ДОСААФ на улице Малышева, 31д, а социальные координаторы будут работать в каждом муниципалитете. Чтобы все вопросы решать оперативно, помимо координаторов в фонде работают специалисты центра занятости, различных министерств региона, юристы госбюро. Психологи при необходимости оказывают психологическую помощь.

Напомним, фонд открылся 1 июня. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки ветеранов специальной военной операции "Защитники Отечества" 3 апреля 2023 года.