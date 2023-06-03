В выходные дни усилен контроль за соблюдением требований особого противопожарного режима на Среднем Урале

Основная задача профилактических рейдов — не допустить новых возгораний в лесах Среднего Урала. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Группы, по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева патрулирующие леса и берега водоемов, работают с 4 часов утра во всех территориальных округах региона. В выходные дни контроль усилен. Кроме проведения профилактических бесед, приходится составлять протоколы в отношении нарушителей.

"Утром 3 июня была обнаружена стоянка туристов в парке "Оленьи ручьи" — по требованию патрульной группы люди покинули территорию. Проводятся профилактические беседы с рыбаками и отдыхающими, вручаются памятки по пожарной безопасности, составляются протоколы о нарушениях", — сообщает департамент информационной политики региона.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

А в Березовском городском округе к патрулированию лесов и подъездов к водоемам в выходные приступили 30 мобильных и патрульно-контрольных групп в составе 125 человек. Еще 40 человек встали на 10 дополнительных постов для усиления контроля.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

"Их силами удалось защитить 20 водоемов округа. Патрульные развернули 104 транспортных средства, не дали пройти в лесной массив 115 пешеходам. С каждым проводилась разъяснительная работа, пожарные инспекторы выписали 2 административных протокола", — пишет в своем telegram-канале глава Березовского ГО Евгений Писцов.

Фото: соцсети главы Березовского ГО Евгения Писцова

Каждый день напоминают о необходимости воздержаться от прогулок в леса и на водоемы в период действия особого противопожарного режима и асбестовцам.

"Беседы с жителями проводятся на улицах, в частном секторе, у рыночного комплекса, оповещают население и при помощи громкой связи, с использованием спецтранспорта. Уже роздано более 300 памяток. Каждый день проходят заседания административной комиссии Асбестовского городского округа. Рассмотрено 43 дела об административных правонарушениях по ст. 11-1 Областного закона № 52-ОЗ, а именно за сжигание и складирование пожароопасных и древесных отходов на садовых участках, а также за пребывание граждан в лесах в границах Асбестовского городского округа", — отметила в своих соцсетях глава Асбестовского городского округа Наталья Тихонова.

Фото: соцсети главы Асбестовского ГО Натальи Тихоновой

Напомним, основная задача профилактических рейдов — не допустить возникновения новых возгораний. За последние сутки в Свердловской области ликвидировано 20 лесных пожаров.

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