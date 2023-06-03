Татьяна Мерзлякова и Андрей Рожков передали в зону СВО микроавтобус от уральской благотворительницы

Микроавтобус в зону проведения СВО передали военным Татьяна Мерзлякова и Андрей Рожков. Фото: страница в соцсети "ВКонтакте" уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой

Накануне уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и экс-капитан команды КВН "Уральские пельмени" Андрей Рожков передали Центральному военному округу микроавтобус. Он будет доставлять гуманитарные грузы в зону СВО. Транспорт приобрела на свои деньги уральская благотворительница "баба Света" — так ее называют бойцы.

"Сегодня проводили на спецоперацию автомобиль, приобретенный на средства от бабы Светы. Больше она о себе просила не рассказывать. Просто пенсионерка, жительница одного из городов области, просто патриот, просто бабушка. Прекрасный человек. Мы пообещали, что доверим приобретение и доставку автомобиля надежным ребятам. Попросили "Офицеров России". Кирилл Васильченко с нами давно дружит", — написала на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" омбудсмен.

Как сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в Свердловской области, перевозкой гуманитарных грузов будут заниматься представители общероссийской организации "Офицеры России" и общественные помощники омбудсмена из центра специальной подготовки "Каскад-Урал".

"Баба Света" уже не первый раз жертвует средства для помощи участникам СВО. Как раз на этой неделе 354-й окружной военный госпиталь в Екатеринбурге получил от благотворительницы два массажных стола для реабилитации раненых.

Поблагодарить за заботу о военнослужащих бабу Свету пригласили известную "бабушку" российской сцены Андрея Рожкова. Вместе с Татьяной Мерзляковой и председателем Свердловского регионального отделения "Офицеров России" Кириллом Васильченко они записали видеоролик в поддержку благотворительных акций для участников спецоперации.

"Страна редких людей. Потому и живем столетия..." — добавила Татьяна Мерзлякова в своем сообщении.

Напомним, россияне могут отправить в зону СВО бесплатные посылки весом до 10 килограммов.