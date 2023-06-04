На Среднем Урале за сутки ликвидированы и локализованы природные пожары на площади в 4 тысячи гектаров

3 июня был ликвидирован крупный природный пожар в Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области за прошедшие сутки ликвидированы и локализованы пожары на площади свыше 4 тысяч гектаров, сообщает департамент информационной политики региона.

По итогам 3 июня на Среднем Урале действовало 17 природных пожаров, общая площадь которых составила 4,8 тысячи гектаров. Из них локализовано 8 возгораний (4,2 тысячи га). Ликвидирован крупный природный пожар в Березовском городском округе (30 га).

Локализованы и не распространяются возгорания:

в Гаринском городском округе (3 тыс. га);

в Сосьвинском городском округе (1,3 тыс. га);

в Махневском муниципальном образовании (421 га);

в Тугулымском городском округе (3 га);

в Горноуральском городском округе (3 га).

В борьбе с природными пожарами в Свердловской области задействованы 750 специалистов — сотрудники Авиалесоохраны, МЧС, лесничеств. Привлечено 140 единиц спецтехники: бульдозеры, трактора, пожарные автомобили, малые лесопатрульные комплексы, а также спецавиация.

Напомним, в выходные в Свердловской области нарушения особого противопожарного режима зафиксировали контрольные группы, работу которых организовали по поручению губернатора Евгения Куйвашева.