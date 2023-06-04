Темы дня

Общество
4 июня 2023, 11:01

На Среднем Урале за сутки ликвидированы и локализованы природные пожары на площади в 4 тысячи гектаров

Тушение лесного пожара

3 июня был ликвидирован крупный природный пожар в Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области за прошедшие сутки ликвидированы и локализованы пожары на площади свыше 4 тысяч гектаров, сообщает департамент информационной политики региона. 

По итогам 3 июня на Среднем Урале действовало 17 природных пожаров, общая площадь которых составила 4,8 тысячи гектаров. Из них локализовано 8 возгораний (4,2 тысячи га). Ликвидирован крупный природный пожар в Березовском городском округе (30 га).

Локализованы и не распространяются возгорания:

  • в Гаринском городском округе (3 тыс. га);
  • в Сосьвинском городском округе (1,3 тыс. га);
  • в Махневском муниципальном образовании (421 га);
  • в Тугулымском городском округе (3 га);
  • в Горноуральском городском округе (3 га).

В борьбе с природными пожарами в Свердловской области задействованы 750 специалистов — сотрудники Авиалесоохраны, МЧС, лесничеств. Привлечено 140 единиц спецтехники: бульдозеры, трактора, пожарные автомобили, малые лесопатрульные комплексы, а также спецавиация.

Напомним, в выходные в Свердловской области нарушения особого противопожарного режима зафиксировали контрольные группы, работу которых организовали по поручению губернатора Евгения Куйвашева.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
04.06.2023, 14:44 / Общество
Троицу отмечают сегодня православные христиане
04.06.2023, 13:10 / Общество
"Поезд здоровья" привез на Черноморское побережье юных свердловчан
04.06.2023, 12:42 / Культура
Фестиваль сказок "Дикоросы" состоялся в Екатеринбурге
04.06.2023, 11:55 / Общество
В понедельник в Екатеринбурге стартует второй этап опрессовок
04.06.2023, 11:01 / Общество
На Среднем Урале за сутки ликвидированы и локализованы природные пожары на площади в 4 тысячи гектаров