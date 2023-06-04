"Поезд здоровья" привез на Черноморское побережье юных свердловчан

Первая группа детей со Среднего Урала прибыла на отдых в Анапу в рамках проекта "Поезд здоровья", который реализуется при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сообщает департамент информационной политики региона.
В этом году в течение лета в санаторно-оздоровительном комплексе "Жемчужина России" отдохнет рекордное количество детей из Свердловской области — свыше 4 тысяч человек. В это число включены дети участников СВО, а также дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. На первую смену уехали около 500 ребят.
"Мы обеспечили все условия для безопасного и комфортного отдыха детей. По уже имеющейся традиции для родителей работает канал в Telegram, где они смогут в онлайн-режиме узнавать о распорядке и питании, о том, как проходит оздоровление детей, чем они заняты в течение трех недель", — сказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.
Проект "Поезд здоровья" реализуется за счет бюджета Свердловской области. В 2023 году на проект выделено 350 миллионов рублей. В течение лета из Екатеринбурга на Черноморское побережье будет отправлено 8 составов.
Для перевозки юных уральцев Свердловская железная дорога (СвЖД) предоставила 13 вагонов (в том числе вагон-ресторан), которые оснащены кондиционерами. Для детей было заранее составлено меню горячего питания, которое им предоставляется в пути. В дороге юных пассажиров сопровождали педагоги, медицинские работники и сотрудники транспортной полиции.
Проект "Поезд здоровья" является социальным, в Свердловской области он реализуется с 2010 года при активной поддержке губернатора Евгения Куйвашева, областных депутатов, Федерации профсоюзов региона, а также руководства СвЖД. С 2010 года благодаря "Поезду здоровья" на Черном море побывали более 22 тысяч детей.
Напомним, "Поезд здоровья" будет возить юных свердловчан в Анапу в течение лета.
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