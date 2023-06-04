В Свердловской области ожидаются грозы, ливень и ветер 25 метров в секунду

Сегодня и завтра в регионе местами ожидаются грозы. Фото: Алексей Кунилов

4–5 июня местами на Среднем Урале ожидаются грозы, очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град и ветер со скоростью 25 м/с, предупреждает Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области.

Жителей просят быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения. Сотрудники МЧС рекомендуют во время непогоды отказаться от отдыха на природе, от походов и сплавов.

В сильный ветер необходимо соблюдать требования пожарной безопасности. Кроме этого, жителям рекомендуют находиться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев. Опасность могут представлять строящиеся и ремонтируемые здания: с них ветром могут быть сорваны элементы кровли и стекол.

Владельцам частных домов необходимо подготовить ливневую канализацию и другие дренажные системы к отводу дождевых стоков.

При грозе жителям рекомендуется держать закрытыми окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Во время ударов молнии не нужно близко подходить к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, окнам. По возможности лучше выключить электробытовые приборы.

Автомобилистам грозу и ливень рекомендуется переждать. При движении нужно перестроиться в крайний правый ряд (на обочину), медленно остановиться, включить аварийные огни. Если вода начнет стремительно прибывать, необходимо покинуть машину и перейти в ближайшее здание или на возвышенность.

От града нужно защитить голову руками и укрыться в ближайшем здании. Нельзя прятаться под деревьями, вероятен риск попадания молний, также сильный ветер и град могут сломать ветви.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи жителей просят сообщать по телефонам 101 и 112.

Ранее в Екатеринбурге зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха для 3 июня.

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