На Среднем Урале продолжается патрулирование лесов и прибрежных зон контрольными группами

Контрольные группы патрулируют прибрежные зоны и леса. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области патрулирование лесов и прибрежных зон проводят контрольные группы. В их состав включены сотрудники МЧС, полиции, представители местных администраций и арендаторы лесных участков, сообщает департамент информационной политики региона.

Главная цель патрулирования — профилактика пожаров на Среднем Урале. Участники контрольных групп во время обходов раздают памятки по пожарной безопасности. Протоколы оформляются в случаях нарушения отдыхающими требований особого противопожарного режима.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В частности, сегодня на Белоярском водохранилище (ГО Заречный) были составлены два протокола, граждане использовали нестационарные мангалы. Такие же меры реагирования применены в Ревде в отношении нарушителей, которые отдыхали на берегу реки Темной.

Разъяснительная работа ведется с владельцами садовых участков, дачников призывают навести порядок и не допускать захламления.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Также отдыхающим у водоемов напоминают о правилах безопасности у воды.

Отметим, по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в регионе создано более четырех тысяч контрольных групп.

Напомним, накануне контрольные группы также зафиксировали нарушения во время патрулирования территории региона.

Еще по теме: