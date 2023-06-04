На Среднем Урале продолжается патрулирование лесов и прибрежных зон контрольными группами

В Свердловской области патрулирование лесов и прибрежных зон проводят контрольные группы. В их состав включены сотрудники МЧС, полиции, представители местных администраций и арендаторы лесных участков, сообщает департамент информационной политики региона.
Главная цель патрулирования — профилактика пожаров на Среднем Урале. Участники контрольных групп во время обходов раздают памятки по пожарной безопасности. Протоколы оформляются в случаях нарушения отдыхающими требований особого противопожарного режима.
В частности, сегодня на Белоярском водохранилище (ГО Заречный) были составлены два протокола, граждане использовали нестационарные мангалы. Такие же меры реагирования применены в Ревде в отношении нарушителей, которые отдыхали на берегу реки Темной.
Разъяснительная работа ведется с владельцами садовых участков, дачников призывают навести порядок и не допускать захламления.
Также отдыхающим у водоемов напоминают о правилах безопасности у воды.
Отметим, по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в регионе создано более четырех тысяч контрольных групп.
Напомним, накануне контрольные группы также зафиксировали нарушения во время патрулирования территории региона.
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