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Общество
4 июня 2023, 17:15

В Екатеринбург пришел долгожданный дождь

Дождь

В Екатеринбурге дождя не было несколько недель. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге изнуряющий зной сменился на легкую прохладу. В город пришел долгожданный дождь.

"У нас в Академическом льет, гром гремит, не сильно, правда. Ощущается легкая прохлада, приятно после жары", — рассказала "Областной газете" читательница Олеся Зырянова.

Дождь оказался не сильным. Читатели отмечают, что периодически в небе видны молнии и слышны раскаты грома.

По данным синоптиков, в Екатеринбурге существенных осадков не было несколько недель. 

Видео: "Областная газета"

Напомним, в МЧС предупредили о грозах и усилении ветра 4 и 5 июня на территории Свердловской области.

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Областная газета Свердловской области

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