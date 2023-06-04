В Екатеринбург пришел долгожданный дождь

В Екатеринбурге изнуряющий зной сменился на легкую прохладу. В город пришел долгожданный дождь.
"У нас в Академическом льет, гром гремит, не сильно, правда. Ощущается легкая прохлада, приятно после жары", — рассказала "Областной газете" читательница Олеся Зырянова.
Дождь оказался не сильным. Читатели отмечают, что периодически в небе видны молнии и слышны раскаты грома.
По данным синоптиков, в Екатеринбурге существенных осадков не было несколько недель.
Видео: "Областная газета"
Напомним, в МЧС предупредили о грозах и усилении ветра 4 и 5 июня на территории Свердловской области.
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