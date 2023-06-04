В Верхней Сысерти погиб бывший начальник свердловской Госавтоинспекции Юрий Демин

Юрий Демин погиб в результате несчастного случая. Фото предоставлено Валерием Горелых

Бывший начальник свердловского управления ГИБДД Юрий Демин погиб в результате несчастного случая в Верхней Сысерти. Информацию о гибели 62-летнего ветерана полиции подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

"Сигнал о трагедии поступил сегодня в 15:20 в дежурную часть полиции Сысерти от бригады скорой помощи. Травма, полученная Юрием Алексеевичем, оказалась несовместимой с жизнью, несмотря на то, что врачи делали все возможное, чтобы спасти его", — пояснил Валерий Горелых.

По данным пресс-службы СУ СК РФ, Юрий Демин упал с высоты, от полученных травм он скончался на месте происшествия. Точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. Следствием проводится проверка, по ее окончании будет принято процессуальное решение.

Полковник Юрий Демин возглавлял свердловское управление ГИБДД с апреля 2005 по апрель 2018 года. Завершив службу в МВД, он работал заместителем директора по режиму и охране УГМК, а после трудился на предприятии "УЗТМ-Кортэкс".

Юрий Демин родился 11 апреля 1961 года в селе Сыда Красноярского края. В 1985 году он окончил Свердловский юридический институт, а в 1998 году — Академию управления МВД. За время работы в системе МВД Юрий Демин был отмечен ведомственными наградами, в том числе медалью "За безупречную службу" II степени.

"По поручению начальника ГУ МВД области генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова, от всего гарнизона, Совета ветеранов и Общественного совета выражаю искренние соболезнования родным и близким Юрия Алексеевича. Он всегда был принципиальным человеком в вопросах борьбы с преступностью и в вопросах защиты прав законопослушных участников дорожного движения. Вечная ему память", — добавил Валерий Горелых.

Место и дата прощания уточняются.