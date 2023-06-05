В Свердловской области за сутки ликвидировано 15 природных пожаров

В Верхотурском городском округе локализован природный пожар на площади 41 гектар. Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале за прошедшие сутки локализовано 12 пожаров на площади 3,2 тысячи гектаров. На данный момент в регионе действует 21 природный пожар на общей площади 4,1 тысячи гектаров. Снижение ущерба от лесных пожаров — одна из приоритетных задач нацпроекта "Экология".

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, специалисты Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств за прошедшие сутки ликвидировали 15 природных пожаров на общей площади 1 278 гектаров. В частности, локализованы и не распространяются возгорания:

в Сосьвинском городском округе на площади 1 тысяча гектаров,

в Верхотурском городском округе на площади 41 гектар,

в Березовском городском округе на площади 3 гектара,

в Тугулымском городском округе на площади 10 гектаров,

в Кушвинском городском округе на площади 4 гектара.

В борьбе с природными пожарами в Свердловской области задействованы 840 специалистов, 120 единиц спецтехники и спецавиация.

Отметим, что большинство пожаров на Среднем Урале возникают по вине людей.

На территории Свердловской области действует особый противопожарный режим, установленный по решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Запрещено использовать открытый огонь, разводить костры, сжигать мусор, сухую траву, стерню, солому, проводить пожароопасные работы, запускать фейерверки. Нельзя пользоваться мобильным мангалом даже на территории собственного участка. Приостановлено посещение некоторых природных и лесных парков. При обнаружении возгорания необходимо сразу сообщить о нем по бесплатному телефону лесной охраны 8 800 100 94 00, по номеру 112 или передать фотографию через мобильное приложение "Берегите лес".

Напомним, в выходные в Свердловской области контрольные группы зафиксировали нарушения особого противопожарного режима.