Свердловчане могут сдать в банки запасы ненужной мелочи

Цель акции — вернуть монеты в оборот, поскольку торговые компании нуждаются в разменных деньгах. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области началась акция по приему монет. Желающие могут сдать в банк ненужную мелочь. Сумму зачислят на банковский счет человека или обменяют на более крупные наличные средства.

На время проведения акции комиссия за обмен монет на банкноты будет отменена. В некоторых кредитных организациях за сдаваемую мелочь можно будет получить памятные монеты. О этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

"Люди часто не хотят "мелочиться" и в ежедневных расчетах предпочитают металлическим деньгам бумажные. Полученные на сдачу монеты многие граждане больше не используют, возможно, хранят дома в копилках. Сейчас на каждого жителя страны приходится в среднем по 482 монеты", — рассказал заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Максим Артемьев.

По его словам, цель акции — вернуть монеты в оборот, поскольку торговые компании нуждаются в разменных деньгах.

Обменять мелочь можно будет до конца июня 2023 года в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске. В этом году в акции участвуют 15 банков. Подробнее об условиях и сроках ее проведения можно узнать на сайтах кредитных организаций или в отделениях.

В Свердловской области в 2019 году уже проходила подобная акция. Свердловчане сдали более 630 тысяч монет на сумму 1,9 млн рублей. Общий вес сданной мелочи превысил 2 тонны.

Памятная монета с изображением Нижнего Тагила выпущена в обращение.

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