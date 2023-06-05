Темы дня

Общество
5 июня 2023, 11:32

Свердловчане могут сдать в банки запасы ненужной мелочи

Монеты

Цель акции — вернуть монеты в оборот, поскольку торговые компании нуждаются в разменных деньгах. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области началась акция по приему монет. Желающие могут сдать в банк ненужную мелочь. Сумму зачислят на банковский счет человека или обменяют на более крупные наличные средства.

На время проведения акции комиссия за обмен монет на банкноты будет отменена. В некоторых кредитных организациях за сдаваемую мелочь можно будет получить памятные монеты. О этом сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

"Люди часто не хотят "мелочиться" и в ежедневных расчетах предпочитают металлическим деньгам бумажные. Полученные на сдачу монеты многие граждане больше не используют, возможно, хранят дома в копилках. Сейчас на каждого жителя страны приходится в среднем по 482 монеты", — рассказал заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Максим Артемьев.

По его словам, цель акции — вернуть монеты в оборот, поскольку торговые компании нуждаются в разменных деньгах.

Обменять мелочь можно будет до конца июня 2023 года в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске. В этом году в акции участвуют 15 банков. Подробнее об условиях и сроках ее проведения можно узнать на сайтах кредитных организаций или в отделениях.

В Свердловской области в 2019 году уже проходила подобная акция. Свердловчане сдали более 630 тысяч монет на сумму 1,9 млн рублей. Общий вес сданной мелочи превысил 2 тонны.

Памятная монета с изображением Нижнего Тагила выпущена в обращение.

Еще по теме:

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
05.06.2023, 12:15 / Общество
Утвержден генеральный план Екатеринбурга до 2045 года
05.06.2023, 11:46 / Общество
Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным и близким бывшего начальника свердловской Госавтоинспекции Юрия Демина
05.06.2023, 11:32 / Общество
Свердловчане могут сдать в банки запасы ненужной мелочи
05.06.2023, 10:55 / Общество
В УрФУ в проектное обучение вовлечены более 8 тысяч студентов
05.06.2023, 09:28 / Общество
В Свердловской области за сутки ликвидировано 15 природных пожаров