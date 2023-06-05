Утвержден генеральный план Екатеринбурга до 2045 года

Создание общественных пространств и зеленых зон — одна из составляющих генплана Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области выпустило приказ об утверждении генерального плана Екатеринбурга до 2045 года. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в своем telegram-канале.

"В условиях экономической и политической турбулентности наш город остается непоколебим в своем стремлении развиваться, работать над большими проектами, совершенствоваться, не забывая при этом о своей истории", — написал Алексей Орлов.

По его словам, в качестве составляющих нового градостроительного документа Екатеринбурга — сохранение и развитие человеческого потенциала, бережное отношение к памятникам, инвестиции в инфраструктуру, создание общественных пространств и зеленых зон, забота об экологии.

Ранее "Областная газета" писала, что новый генеральный план застройки города до 2045 года станет градостроительным подарком к 300-летию уральской столицы.