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Общество
6 июня 2023, 19:54

На Среднем Урале ожидаются ливни, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду

Гроза

Сегодня ночью в регионе местами ожидается шквалистый ветер. Фото: Александр Зайцев

Ночью 7 июня местами в Свердловской области ожидаются ливень, крупный град и шквалистое усиление ветра до 25 м/с. Об этом предупреждает Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области.

Свердловчанам рекомендовано избегать шатких и слабо укрепленных конструкций, прекратить все виды строительных работ, соблюдать безопасное расстояние до легких построек, линий электропередачи и деревьев.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи следует сообщать по телефонам 101 и 112.

Ранее "Областная газета" писала, что 4–5 июня местами на Среднем Урале ожидаются грозы, очень сильный дождь, ливень, крупный град и ветер со скоростью 25 м/с.

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Областная газета Свердловской области

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