На Среднем Урале ожидаются ливни, град и шквалистый ветер до 25 метров в секунду

Ночью 7 июня местами в Свердловской области ожидаются ливень, крупный град и шквалистое усиление ветра до 25 м/с. Об этом предупреждает Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области.
Свердловчанам рекомендовано избегать шатких и слабо укрепленных конструкций, прекратить все виды строительных работ, соблюдать безопасное расстояние до легких построек, линий электропередачи и деревьев.
О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи следует сообщать по телефонам 101 и 112.
Ранее "Областная газета" писала, что 4–5 июня местами на Среднем Урале ожидаются грозы, очень сильный дождь, ливень, крупный град и ветер со скоростью 25 м/с.
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