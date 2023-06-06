Владимир Путин подписал указ о награждении и поощрении 17 свердловчан

Владимир Путин отметил заслуги работников атомной энергетики. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами, медалями и о присвоении почетных званий за заслуги в различных областях. В числе отмеченных наградами — жители Свердловской области.

Соответствующий указ размещен на сайте Кремля.

За заслуги в развитии атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден советник генерального директора комбината "Электрохимприбор" Владимир Сыченко.

Медалью "За заслуги в освоении атомной энергии" отмечены:

Юрий Кушим — начальник цеха филиала АО "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях", Белоярская атомная станция,

— начальник цеха филиала АО "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях", Белоярская атомная станция, Игорь Новичихин — ведущий инженер цеха филиала АО "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях", Белоярская атомная станция,

— ведущий инженер цеха филиала АО "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях", Белоярская атомная станция, Валерий Шаманский — заместитель главного инженера филиала АО "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях", Белоярская атомная станция.

Почетные звания "Заслуженный работник атомной промышленности Российской Федерации" присвоены ведущему научному сотруднику лаборатории Института реакторных материалов Сергею Аверину и начальнику отдела Института реакторных материалов Константину Кощееву.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены:

Илья Берзон — начальник отдела ООО "Уральские локомотивы",

— начальник отдела ООО "Уральские локомотивы", Александр Галкин — фрезеровщик ООО "Уральские локомотивы",

— фрезеровщик ООО "Уральские локомотивы", Наталья Майер — начальник железнодорожного вокзала Серова Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов Дирекции железнодорожных вокзалов — филиала ОАО "РЖД",

— начальник железнодорожного вокзала Серова Свердловской региональной дирекции железнодорожных вокзалов Дирекции железнодорожных вокзалов — филиала ОАО "РЖД", Юрий Мальцев — начальник управления главного технолога департамента ООО "Уральские локомотивы",

— начальник управления главного технолога департамента ООО "Уральские локомотивы", Андрей Пряхин — начальник департамента ООО "Уральские локомотивы",

— начальник департамента ООО "Уральские локомотивы", Олег Спаи — генеральный директор ООО "Уральские локомотивы".

За активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу орденом Дружбы отмечен Владимир Говорухин, советник председателя правления Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю. В. Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана".

За заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание "Заслуженный машиностроитель Российской Федерации" присвоено:

Владимиру Гетке — инженеру-конструктору ООО "Уральские локомотивы",

— инженеру-конструктору ООО "Уральские локомотивы", Сергею Кудрявцеву — электросварщику на автоматических и полуавтоматических машинах ООО "Уральские локомотивы",

— электросварщику на автоматических и полуавтоматических машинах ООО "Уральские локомотивы", Владимиру Хмелеву — слесарю по сборке металлоконструкций общества ООО "Уральские локомотивы".

За заслуги в области конструкторской деятельности и многолетнюю добросовестную работу звания "Заслуженный конструктор Российской Федерации" удостоен начальник управления проектирования электрических систем ООО "Уральские локомотивы" Павел Неустроев.

Ранее "Областная газета" писала, что Владимир Путин наградил орденом Дружбы митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.

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