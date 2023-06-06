Сосьва: ударные темпы восстановления

Все дома, построенные в Сосьве для жителей, пострадавших от пожара, будут сданы с опережением графика. Фото: све.рф

Проблемы пострадавшей от пожара Сосьвы – в центре внимания областных властей. Жители поселка еще раз убедились в этом вчера, когда к ним приехал губернатор Евгений КУЙВАШЕВ. Главу региона интересовало буквально все: от соблюдения сроков строительства домов для погорельцев до исправности систем теплоснабжения в новостройках – их он проверил лично. Вопросы качества возводимого жилья обсуждались и на встрече Евгения Куйвашева с сосьвинцами.

Сосьва после страшного апрельского пожара, оставившего без крыши над головой более 600 человек, находится под особым вниманием свердловских властей. Губернатор Евгений Куйвашев сразу взял восстановление поселка под личный контроль и приезжает сюда регулярно.

С Сосьвы глава региона начал и нынешнюю рабочую неделю. Вчера рано утром жители поселка увидели, как он осматривает стройплощадку на улице Митина, где возводится многоэтажный дом на 60 квартир. Здесь будут жить 54 семьи, оставшиеся после пожара без крова. Еще 51 человек получит сертификат на покупку жилья на вторичном рынке в любом городе области.

Меры поддержки На минувшей неделе Евгений Куйвашев утвердил меры поддержки погорельцам из Сосьвы, связанные с жильем. Решением губернатора жители могут выбрать один из трех вариантов: Квартиру в строящемся многоквартирном доме. Ее общая площадь должна быть не менее общей площади утраченного жилья;

Индивидуальный дом, если площадь сгоревшего превышает 42,8 квадратных метра;

Единовременную выплату для приобретения готового жилья на территории Свердловской области взамен сгоревшего. Размер выплаты зависит от площади утраченного жилья и стоимость квадратного метра на вторичном рынке в муниципалитете. Решение о том, выплата, квартира или дом будут предоставлены взамен сгоревшего имущества принимает администрация поселка на основании заявления погорельцев.

Встретить губернатора в этот день можно было и на улицах Балдина и Пушкина, где строится индивидуальное жилье для погорельцев. Здесь уже собрано 20 «коробок», на четырех идет монтаж крыш. Евгений Куйвашев осматривал коттеджи, попутно засыпая сопровождающего его представителя застройщика вопросами, касающимися их качественных характеристик. А в конце лично проверил систему отопления в одном из домов. Строители заверили, что дома теплые и уже хорошо зарекомендовали себя на Урале. Как выяснилось, глава регио­на совсем не зря интересовался этим вопросом. О том, выдержат ли коттеджи суровые зимы, его спросили жители на встрече, которая по традиции состоялась в местном ДК. Губернатор успокоил – такие коттеджи стоят уже по всей области, еще никто не замерз.

– Мы обязательно решим все поставленные задачи. Все сделаем, чтобы до холодов вы были с крышей над головой. В следующем году займемся благо­устройством и другими вопросами, которые вы передо мной ставите, – заверил их Евгений Куйвашев.