«Достояние Среднего Урала»: заявки собраны

Победитель конкурса «Достояние Среднего Урала» получит награду 17 января 2024 года – в День 90-летия образования Свердловской области. Фото: Павел Ворожцов

Свердловская область – один из самых активных регионов в части предоставления гражданам возможностей высказать в режиме онлайн свое мнение по общественно значимым вопросам. Вслед за участием в выборе объектов для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» жителям региона предстоит определить победителей конкурса на присвоение статуса общественного признания «Достояние Среднего Урала». В 2023 году на конкурс подано 109 заявок, среди которых горы, здания, храмы, театры и даже Шигирский идол. Экспертное жюри уже приступило к отбору 15 финалистов для включения в итоговый список для голосования, которое пройдет с 1 августа по 1 декабря на портале Госуслуг.

Конкурс общественного признания «Достояние Среднего Урала» проводится уже второй год по инициативе губернатора Евгения Куйвашева. Статус «Достояния» может быть присвоен географическим объектам, историческим событиям, достижениям науки, художественной культуры, спорта, традиционным мероприятиям, коллективам и организациям.

В этом году заявки на конкурс принимались на сайте Общественной палаты Свердловской области с 1 февраля до 30 мая.

– Получился приличный охват – свои объекты выдвинули 39 муниципалитетов (в 2022 году 36 – «ОГ»). Есть очень знаковые – известные не только в Свердловской области, но и в России, и даже в мире. А есть местного значения, как, например, цирк в Карпинске. Но они для своего муниципалитета имеют статус безусловного достояния. И это в конкурсе самое ценное, – отметил председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.

В 2023 году на «Достояние Среднего Урала» подано 109 заявок (против 104 в прошлом году). Среди заявок, конечно, выделяются такие известные объекты, достижения и коллективы, как волейбольная команда «Уралочка», дом Севастьянова, Невьянская наклонная башня, Уральский добровольческий танковый корпус, сказы Бажова, наследие Владислава Крапивина, «Коляда-театр», перевал Дятлова, Шигирский идол, Белоярская атомная станция, Сысертский фарфор.

«Достояние Среднего Урала»-2022 В голосовании по выбору объекта «Достояние Среднего Урала» в 2022 году приняли участие более 51 тысячи человек. Победителей выбрали пять: Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства им. И.Д. Самойлова, Межрегиональная выставка-ярмарка «Ирбитская ярмарка», Трамвай города Волчанска, Колокольный завод «Пятков и К°» и АО «НПК «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского».

В год 300-летия столицы Среднего Урала на присвоение общественного статуса выдвинуто более 20 объектов Екатеринбурга. В их числе Исторический сквер, усадьба Харитоновых-Расторгуевых, городок Чекистов, озеро Шарташ, Белая башня. Есть среди заявок свердловские храмы и музеи, хоры и хореографические студии, горы и реки, промышленные объекты и парки развлечений, несколько исторических фактов.

Заявки будут проверены на соответствие условиям конкурса, после чего из общего списка выберут 15 объектов для итогового голосования. Этим займется экспертная комиссия, в состав которой вошли председатели общественных палат и общественных советов муниципалитетов. Впрочем, считает Александр Левин, все, кто подал заявку, уже победители: «Каждый получит сертификат о выдвижении на присвоение статуса общественного признания «Достояние Среднего Урала», это уже почетно. Кроме того, те, кто не войдут в короткий список в этом году, по условиям конкурса, смогут подать заявку повторно в следующий раз».

Победители конкурса «Достояние Среднего Урала» будут определяться в ходе голосования на платформе обратной связи портала Госуслуг с 1 августа по 1 декабря 2023 года. «Областная газета» – главный информационный партнер конкурса – продолжит рассказывать о его основных событиях и о претендентах на присвоение почетного статуса.