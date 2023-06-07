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Общество
7 июня 2023, 09:18

Специалисты ликвидировали 22 лесных пожара за сутки в Свердловской области

  Олеся Касперович
В регионе частично сняты запреты на посещение парков и заказников

Площадь пожаров в Свердловской области продолжает уменьшаться благодаря оперативным действиям спасателей. Фото: Павел Ворожцов

Специалисты Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств за прошедшие сутки ликвидировали 22 природных пожара на общей площади 298 гектаров. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Среди потушенных пожары в Малышевском городском округе (35 га), в Асбестовском городском округе (25 га), в Тугулымском городском округе (2 га).

По данным на 8 утра сегодняшнего дня в регионе действуют 23 природных пожара на общей площади 3,3 тыс. га. Из них локализованы и не распространяются 15 пожаров на площади 932 га. В том числе в Сосьвинском городском округе (1 тыс. га), в Сысертском городском округе (36 га), в городском округе Сухой Лог (20 га), в Режевском городском округе (12 га), в городском округе Первоуральск (5 га), в Горноуральском городском округе (6 га) и в Березовском городском округе (7,5 га).

Борьбу с огнем в уральских лесах ведут около 750 человек и свыше 150 единиц спецтехники, задействована спецавиация.

Напомним, запрет на посещение природных парков частично снят в Свердловской области.

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Областная газета Свердловской области

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