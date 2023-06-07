Владимир Путин поручил до 1 декабря решить вопрос создания муниципальных центров управления

По поручению Президента во всех регионах в срок до 1 декабря 2023 года появятся муниципальные центры управления. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при Президенте по развитию местного самоуправления, состоявшегося 20 апреля 2023 года. Одно из поручений касается создания во всех регионах муниципальных центров управления (МЦУ). Они появятся в срок до 1 декабря 2023 года.

По информации, опубликованной на сайте Кремля, Правительству России, главам всех субъектов РФ и АНО "Диалог Регионы" поручено рассмотреть создание муниципальных центров управления и предусмотреть их финансирование.

"С привлечением автономной некоммерческой организации по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций "Диалог Регионы" рассмотреть вопрос о создании и функционировании в муниципальных образованиях муниципальных центров управления, предусмотрев выделение соответствующего финансирования", — говорится в перечне поручений.

Вопрос о создании МЦУ должен быть решен до 1 декабря 2023 года.

Ранее Владимир Путин отмечал, что опыт Центров управления регионами необходимо адаптировать для муниципалитетов. Он подчеркивал, что представителям местной власти нужно находиться с жителями в постоянном контакте, внимательно слушать и слышать их запросы. Кроме того, будет создана цифровая коммуникационная платформа для органов местного самоуправления.

"Опыт показывает, что цифровизация повышает уровень качества и действенности такой обратной связи. На прошлом заседании Совета мы говорили о создании Центров управления регионами. Сегодня такие Центры активно работают во всех субъектах федерации, получают хорошие отзывы от людей. Этот опыт необходимо распространить и на муниципальный уровень", — отмечал ранее президент.

Ранее "Областная газета" писала, что за два года работы на основе аналитики Центров управления регионами (ЦУР) было принято более тысячи управленческих решений.