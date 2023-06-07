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7 июня 2023, 10:44

Заместителем начальника УМВД по Екатеринбургу назначен Александр Кашигин

Александр Кашигин

В марте 2023 года Александр Кашигин был назначен врио заместителя начальника УМВД по Екатеринбургу . Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

В Екатеринбурге назначен новый заместитель начальника УМВД. Им стал подполковник Александр Кашигин. Ранее он курировал охрану общественного порядка.

"Александр Кашигин — достойный такой должности офицер, зарекомендовавший себя на протяжении многих лет службы профессионалом своего дела. Желаю ему удачи на новом посту", — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он также добавил, что назначение связано с обычной кадровой ротацией.

Александр Кашигин окончил Уральский юридический институт МВД в 2001 году. Служил инспектором охраны общественного порядка УМВД. В 2017 году назначен начальником подразделения. В декабре 2022 года назначен заместителем начальника полиции по охране общественного порядка УМВД. В марте 2023 года стал временно исполняющим обязанности заместителя начальника УМВД по Екатеринбургу.

Ранее "Областная газета" писала, что начальник УМВД Екатеринбурга в экстренном обращении к горожанам призвал к бдительности.

Областная газета Свердловской области

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